Muere una menor de 14 años atropellada por un autobús en Les Corts (Barcelona)

Un estudio revela la calle más peligrosa de Barcelona para los peatones: es una de las más famosas de la ciudad

Barcelona
Una niña de 14 años ha fallecido este martes por la noche atropellada por un autobús a la altura del número 107 de la Gran Vía de Carlos III, en el distrito barcelonés de Les Corts.

Según ha explicado el Ayuntamiento de la capital catalana, los hechos han ocurrido sobre las nueve y media. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para esclarecer las causas del siniestro.

También han actuado Bomberos de Barcelona y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Se trata de la novena víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad en 2025.

