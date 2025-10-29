ESPECIAL 29-O
En la Gran Via de Carlos III
Muere una menor de 14 años atropellada por un autobús en Les Corts (Barcelona)
Un estudio revela la calle más peligrosa de Barcelona para los peatones: es una de las más famosas de la ciudad
Una niña de 14 años ha fallecido este martes por la noche atropellada por un autobús a la altura del número 107 de la Gran Vía de Carlos III, en el distrito barcelonés de Les Corts.
Según ha explicado el Ayuntamiento de la capital catalana, los hechos han ocurrido sobre las nueve y media. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para esclarecer las causas del siniestro.
También han actuado Bomberos de Barcelona y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Se trata de la novena víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad en 2025.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela