Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona

Una niña de 14 años ha perdido la vida este martes por la noche en Barcelona, tras ser atropellada por un autobús interurbano de la compañía Monbus en la Gran Via de Carles III. El siniestro ha tenido lugar a la altura del número 107 de esta calle, ubicado en el barrio de la Maternitat i Sant Ramon, distrito de Les Corts.

Según han informado fuentes municipales, el accidente se produjo poco después de las 21.45 horas. La niña, que circulaba como peatón, fue arrollada en circunstancias que todavía se investigan.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana, encargadas de elaborar el informe correspondiente y esclarecer las causas del atropello. Por ahora, no han trascendido detalles de la investigación.

En el momento también intervinieron efectivos de los Bombers de Barcelona y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor.

El Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado la muerte y ha trasladado su pésame a la familia y amistades mediante un comunicado. Por su parte, la compañía del autobús implicado, Monbus, aún no ha hecho pública ninguna reacción.

Con este trágico suceso, Barcelona suma ya nueve víctimas mortales en accidentes de tráfico en lo que va de 2025.