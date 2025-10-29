Los Mossos salvan en Barcelona a una mujer que se quería suicidar y quedó colgando de la fachada

Los vecinos de la calle Turó Blau en el distrito de Nou Barris se levantaron de golpe a primera hora de la mañana del pasado sábado 25 de octubre. Una mujer se intentó suicidar lanzándose por el balcón y se quedó colgando de la fachada. Una patrulla de los Mossos d'Esquadra que estaba cerca de la zona fue la primera en llegar antes de las siete de la mañana y vio como la mujer era aguantada por los brazos por un hombre mientras estaba suspendida al vacío a más de una docena de metros de altura.

El hombre que la sujetaba, que resultó ser su expareja, estaba en una de las terrazas del ático. Los agentes pidieron la asistencia inmediata de los bomberos y de las ambulancias del SEM mientras intentaban acceder a los pisos cercanos en los que se encontraba la pareja, tanto del mismo edificio como de los contiguos.

Al lugar acudieron más patrullas, que empezaron a llamar a los timbres de los vecinos para tener un acceso. Mientras algunos agentes intentaban ayudar desde abajo a la pareja, un sargento y otro policía accedieron por el sobreático del edificio a la terraza superior despertando a los vecinos.

Una vez que allí, el sargento vio al hombre que aguantaba a la mujer a unos tres metros por debajo de él y escuchó como gritaba "se me cae, se me cae". Al no dar tiempo para desescalar y ayudarlo, el sargento decidió saltar unos tres metros y aterrizar en la terraza en la que se encontraba la pareja. El policía no se hizo ninguna lesión al caer y, ya en el balcón, pudo agarrarse con una mano a la barandilla metálica para salir al exterior a rescatar a la mujer y trasladarla a una zona segura.

Atención hospitalaria

Tras asegurar que la mujer quedaba a salvo, el sargento la atendió y tranquilizó al hombre, que estaba temblando y en estado de shock, por lo que instintivamente reaccionó dando un beso al agente. Fue entonces cuando llegaron los servicios de bomberos y sanitarios para atender a estas personas. La mujer, que no presentaba lesiones aparentes, fue trasladada al hospital de la Vall d'Hebron para una valoración psiquiátrica.

Mientras el policía la atendía, la mujer, que sufre depresión, repetía "mi vida es una mierda" y afirmaba que tenía muchos problemas de pareja y en general, además de avisar que no tenía "fuerzas para subir" a causa de una lesión en la espalda. Tras su declaración, los agentes barajan la hipótesis que la mujer se quisiera lanzar pero después se arrepintiera y por eso no lamentaba sus pocas fuerzas para subir.

La expareja de la mujer aseguró que de vez en cuando seguían viéndose pese a que no convivían. Los Mossos también quisieron agradecer la ayuda de los vecinos que les facilitaron la entrada para poder rescatar a la mujer en una situación de grave emergencia, que casi cuesta una vida.