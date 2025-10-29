Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año

El mercado inmobiliario al sur de Barcelona sigue al alza. El último informe sobre coyuntura económica del Fòrum Empresarial del Llobregat destaca que las compraventas se han disparado un 25% en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat. Así, con 3.974 operaciones de compraventa formalizadas, en el segundo trimestre de 2025 se superaron las cifras del mismo trimestre del año pasado en un 18,8%, cuando se formalizaron 3.345 operaciones.

Con estas cifras hace tres trimestres en que las ventas interanuales superan las 13.000 operaciones, llegando en el tercero de este año a superar las 14.000 operaciones, cifra que no se había visto desde el segundo trimestre de 2007, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria.

Con estos datos, se puede intuir que el mercado se ha recuperado de la pequeña bajada provocada por el aumento del euríbor, que hizo caer las transacciones hasta las 11.072 operaciones en doce meses a principios de 2024. La estadística comparativa con las operaciones del primer trimestre de 2025 implica una subida del 18,13%. En términos anuales (comparación de los últimos cuatro trimestres con los cuatro anteriores), el volumen ha subido un 25%. "En cambio, se realizaron 176 operaciones de viviendas protegidas en el trimestre, cifra muy significativa hacia las 36 operaciones del primer trimestre, pero por debajo de las 248 del cuarto trimestre de 2024.", destaca el informe.

Si se analizan los datos por localidades y en volúmenes anuales, solo cuatro han disminuido su volumen: Molins de Rei (-1), Begues (-2), Esplugues de Llobregat (-3) y Pallejà (-36) presentan cifras inferiores. El resto ha aumentado su volumen. Porcentualmente, las mayores subidas se encuentran en: Molins (+102%), Viladecans (+75%), Sant Joan Despí (+65%), Torrelles (+64%), Esparreguera (+59%), El Papiol (+53%) y Collbató (+50%).