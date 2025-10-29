Mercado inmobiliario
Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año
El último informe sobre coyuntura económica del Fòrum Empresarial del Llobregat destaca que hace tres trimestres en que las ventas interanuales superan las 13.000 operaciones
L’Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y apuesta por eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028
El mercado inmobiliario al sur de Barcelona sigue al alza. El último informe sobre coyuntura económica del Fòrum Empresarial del Llobregat destaca que las compraventas se han disparado un 25% en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat. Así, con 3.974 operaciones de compraventa formalizadas, en el segundo trimestre de 2025 se superaron las cifras del mismo trimestre del año pasado en un 18,8%, cuando se formalizaron 3.345 operaciones.
Con estas cifras hace tres trimestres en que las ventas interanuales superan las 13.000 operaciones, llegando en el tercero de este año a superar las 14.000 operaciones, cifra que no se había visto desde el segundo trimestre de 2007, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria.
Con estos datos, se puede intuir que el mercado se ha recuperado de la pequeña bajada provocada por el aumento del euríbor, que hizo caer las transacciones hasta las 11.072 operaciones en doce meses a principios de 2024. La estadística comparativa con las operaciones del primer trimestre de 2025 implica una subida del 18,13%. En términos anuales (comparación de los últimos cuatro trimestres con los cuatro anteriores), el volumen ha subido un 25%. "En cambio, se realizaron 176 operaciones de viviendas protegidas en el trimestre, cifra muy significativa hacia las 36 operaciones del primer trimestre, pero por debajo de las 248 del cuarto trimestre de 2024.", destaca el informe.
Si se analizan los datos por localidades y en volúmenes anuales, solo cuatro han disminuido su volumen: Molins de Rei (-1), Begues (-2), Esplugues de Llobregat (-3) y Pallejà (-36) presentan cifras inferiores. El resto ha aumentado su volumen. Porcentualmente, las mayores subidas se encuentran en: Molins (+102%), Viladecans (+75%), Sant Joan Despí (+65%), Torrelles (+64%), Esparreguera (+59%), El Papiol (+53%) y Collbató (+50%).
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- Muere una menor de 14 años atropellada por un autobús en Les Corts (Barcelona)
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües