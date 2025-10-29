Mataró será la primera ciudad catalana nombrada como 'capital de la economía social'

Mataró será en 2026 la primera ciudad catalana que podrá enorgullecerse de ser la 'capital de la economía social'. Así lo anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, en el marco del Consejo de Fomento para la Economía Social celebrado este martes en Madrid.

Según Díaz, Mataró combina una rica tradición cooperativa con "un ecosistema dinámico que hoy suma más de 100 entidades que innovan en sectores como la cultura, la energía, los servicios y la inclusión social". La Capitalidad de la Economía Social se creó en 2021, como medida para fomentar un mayor conocimiento de la economía social y el ecosistema de empresas que conforman las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o mutualidades, entre otros. La capital del Maresme toma el relevo de Murcia, previamente recibieron la distinción València, San Sebastián, Santiago de Compostela y Teruel.

En efecto, el Ayuntamiento señala que se ha escogido a Mataró "por su tradición cooperativista". Una historia que se remonta a 1864, con la creación de la Cooperativa Obrera Mataronense ―impulsada por los propios trabajadores y la primera de toda España―, y que llega hasta la actualidad con "un ecosistema dinámico que suma más de 100 entidades que innovan en sectores como la cultura, la energía, los servicios y la inclusión social". La tradición cooperativa mataronense sigue el hilo de entidades como la Unió de Cooperadors, el Cafè Nou, el Forn del Vidre o el Cafè de Mar, destaca el gobierno local.

"Ejemplo de colaboración"

Desde Moncloa destacan que la ciudad dispone de un Plan Estratégico de Economía Social aprobado por consenso, y que para el Gobierno es "ejemplo de una colaboración entre agentes públicos, privados y la sociedad civil". "Estoy convencida de que esta capitalidad permitirá consolidar un legado que trasciende 2026, posicionando a España como un país que no solo avanza en economía social, sino que lo hace desde el compromiso, la creatividad y la cooperación interterritorial", ha rematado la vicepresidenta segunda.

Además, Mataró forma parte de la Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària (XMESS), en el TecnoCampus se imparte la cátedra de Economia Social i Solidària, destaca la tarea del Ateneu Cooperatiu del Maresme y la ciudad acoge cada mes de junio una de las citas más importantes en la materia, la Setmana de l'Economía Social i Solidària.