Los institutos de Castelldefels tendrán un policía de referencia para resolver conflictos y prevenir conductas de riesgo

En colaboración con educadores y servicios sociales, los agentes tutores apoyarán a menores en situación de abuso

El suicidio de la joven sevillana destapa un #Metoo del 'bullying': huelga de estudiantes y decenas de protestas este martes en toda España

Los institutos de Castelldefels tendrán un policía de referencia para resolver conflictos y prevenir conductas de riesgo.

Los institutos de Castelldefels tendrán un policía de referencia para resolver conflictos y prevenir conductas de riesgo. / Ayuntamiento de Castelldefels

ACN

ACN

Castelldefels
Después de un intenso trabajo para reducir a cero el absentismo escolar en el municipio, el Ayuntamiento de Castelldefels ha puesto en marcha la figura del 'Agente Tutor' para resolver conflictos y prevenir conductas de riesgo en los institutos del municipio. Se trata de agentes de la Policía Local que han recibido una formación específica para "estar al lado" de los alumnos de la ESO y evitar que caigan en la delincuencia o las adiciones y prevenir el acoso. "No será un amigo, pero sí una figura referente y muy cercana a los alumnos para orientarles y resolver sus problemas", ha explicado el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

El subinspector de la Policía Local de Castelldefels, Leoncio Piquer, uno de los dos agentes tutores que ya está operativo, ha explicado que el perfil de la nueva figura es un agente "capaz de conectar con los jóvenes" y, manteniendo "un perfil policial", ser un "referente" para ayudar en lo que sea necesario. "No seremos colegas de los alumnos, pero sí una figura muy cercana que, poniendo límites, les pueda ayudar", ha añadido.

Piquer ha recordado que, más allá de la acción policial "para parar el golpe inicial", la prevención, también en los cuerpos de seguridad, es esencial para evitar que conductas de riesgo vayan a más. En este sentido, ha añadido que uno de los objetivos de los agentes tutores será que una vez detectadas, en colaboración con educadores, servicios sociales y familias, ofrecer recursos y herramientas para corregirlas. También se ofrecerá apoyo a alumnos que sufran acoso y se actuará con los acosadores.

El alcalde Reyes ha destacado que una ciudad como Castelldefels debe poder acercar a la policía a los jóvenes para que se sientan acompañados y, a través de la mediación, poder acompañarles para resolver sus problemas y orientarlos. Reyes ha destacado que el plan se pone en marcha tras eliminar el absentismo escolar en la ciudad y con una reducción significativa de los hechos delincuenciales en los últimos años, un 8% el pasado 2024. A la espera de poder ampliar a seis el número de agentes en el corto plazo, el objetivo es que cada instituto del municipio tenga uno de referencia.

