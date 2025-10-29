Conflicto laboral
Huelga de cinco jornadas en el tranvía de Barcelona a partir del 31 de octubre
Los sindicatos han convocado paros en el Trambaix y el Trambesòs también los lunes 10 y 17 y los viernes 21 y 28 de noviembre
Barcelona da un paso más en la unión del tranvía en la Diagonal
Los sindicatos CCOO, UGT FESMC y CGT han convocado cinco jornadas de huelga en los tranvías de Barcelona, Trambaix y Trambesòs, la primera de las cuales se celebrará este viernes 31 de octubre, según han informado en un comunicado.
En concreto, los paros se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre; los lunes 10 y 17 de noviembre; y los viernes 21 y 28 del mismo mes.
Por su parte, el Departament de Treball ha establecido servicios mínimos del 40% en las horas punta --de 6.30 a 9.30 y de 16.00 a 20.00h-- y del 20% en el resto de la jornada.
"Negociaciones fallidas"
Los sindicatos han convocado la huelga "tras un año de negociaciones fallidas" del convenio colectivo con TRAM, la empresa que opera el servicio, y con la que se reunirán mañana en una reunión de mediación junto con Treball, han explicado fuentes sindicales a Efe.
Entre las demandas de los comités de empresa se encuentra pactar una subida salarial con un porcentaje fijo que tenga en cuenta el IPC, y también una mayor inversión en el mantenimiento y seguridad de los tranvías.
Las organizaciones sindicales han manifestado "su plena conciencia de las posibles afectaciones que estas jornadas puedan ocasionar a los usuarios del transporte público", y por ello les piden "comprensión y apoyo" ante una movilización que quiere "mejoras laborales" y "garantizar un servicio público de calidad".
La plantilla de trabajadores del tranvía de Barcelona suma alrededor de 250 personas, según los sindicatos.
