Galardones
La Guardia Urbana de Barcelona premia la labor del periodista Germán González de EL PERIÓDICO
Collboni alaba la evolución del cuerpo de policía de proximidad durante la entrega de 202 medallas al mérito
Más de 4.600 personas aspiran 134 plazas de la Guardia Urbana y a 60 de los bomberos de Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha hecho entrega este miércoles de las medallas al mérito que entrega anualmente en un acto presidido por el alcalde Jaume Collboni. En el ámbito de la información periodística este año ha reconocido la labor de Germán González, redactor de sucesos y tribunales en EL PERIÓDICO. También han sido condecorados la fiscal jefe Neus Pujal; la comisaria jefa de Mossos en Barcelona, Montse Estruch; y fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Víctor Castells, entre otros.
Durante la ceremonia, en el auditorio del CCIB, se han impuesto 202 condecoraciones, tanto medallas de plata a cuerpos y fuerzas de seguridad de Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército, como a entidades, asociaciones y sociedad civil. Además se ha premiado a agentes de la Urbana por labores destacadas en seguridad y salvamento de personas, y por llevar 25 y 35 años en el cuerpo, así como reconocimientos a agentes recién jubilados.
Cifra de agentes récord
El alcalde Jaume Collboni ha presidido la celebración de la Fiesta del Patrón de la Guardia Urbana, en la que también han participado el teniente de alcalde de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior, Albert Batlle, y el jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor Pedro Velázquez. También ha contado con consellera de Interior y Seguretat Pública, Núria Parlon, así como numerosos mandos policiales.
El alcalde ha iniciado su intervención recordando las víctimas de la Dana de València, subrayando el papel que jugaron los cuerpos policiales y de emergencias. Collboni ha destacado que la Guardia Urbana ha llegado a casi 3.500 agentes, la cifra más alta de la historia de la Guardia Urbana y ha anunciado la incorporación de 100 agentes en una próxima convocatoria.
Un cuerpo que, como ha destacado, está inmerso en un importante proceso de cambio en su papel como policía local para adaptarse a los cambios y a los retos de la ciudad.
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües