Galardones

La Guardia Urbana de Barcelona premia la labor del periodista Germán González de EL PERIÓDICO

Collboni alaba la evolución del cuerpo de policía de proximidad durante la entrega de 202 medallas al mérito

Más de 4.600 personas aspiran 134 plazas de la Guardia Urbana y a 60 de los bomberos de Barcelona

Germán González (tercero por la izquierda), entre premiados de diversas entidades, ante el alcalde Collboni.

Germán González (tercero por la izquierda), entre premiados de diversas entidades, ante el alcalde Collboni. / Ferran Nadeu / EPC

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha hecho entrega este miércoles de las medallas al mérito que entrega anualmente en un acto presidido por el alcalde Jaume Collboni. En el ámbito de la información periodística este año ha reconocido la labor de Germán González, redactor de sucesos y tribunales en EL PERIÓDICO. También han sido condecorados la fiscal jefe Neus Pujal; la comisaria jefa de Mossos en Barcelona, Montse Estruch; y fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Víctor Castells, entre otros.

Durante la ceremonia, en el auditorio del CCIB, se han impuesto 202 condecoraciones, tanto medallas de plata a cuerpos y fuerzas de seguridad de Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército, como a entidades, asociaciones y sociedad civil. Además se ha premiado a agentes de la Urbana por labores destacadas en seguridad y salvamento de personas, y por llevar 25 y 35 años en el cuerpo, así como reconocimientos a agentes recién jubilados.

Cifra de agentes récord

El alcalde Jaume Collboni ha presidido la celebración de la Fiesta del Patrón de la Guardia Urbana, en la que también han participado el teniente de alcalde de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior, Albert Batlle, y el jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor Pedro Velázquez. También ha contado con consellera de Interior y Seguretat Pública, Núria Parlon, así como numerosos mandos policiales.

El alcalde ha iniciado su intervención recordando las víctimas de la Dana de València, subrayando el papel que jugaron los cuerpos policiales y de emergencias. Collboni ha destacado que la Guardia Urbana ha llegado a casi 3.500 agentes, la cifra más alta de la historia de la Guardia Urbana y ha anunciado la incorporación de 100 agentes en una próxima convocatoria.

Un cuerpo que, como ha destacado, está inmerso en un importante proceso de cambio en su papel como policía local para adaptarse a los cambios y a los retos de la ciudad.

