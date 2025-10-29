El Govern pedirá un informe ambiental para avanzar en la construcción de la polémica Ronda Nord del Vallès

La Generalitat ha licitado esta semana el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental de la Ronda Nord, la infraestructura viaria prevista para conectar Sabadell y Terrassa dando continuidad al corredor de la B-40 (Cuarto Cinturón). El anuncio lo ha hecho el secretario de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, durante su comparecencia de este miércoles 29 de octubre en la Comisión de Territori del Parlament, en el marco del seguimiento del Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

Nadal ha explicado que la licitación contempla los trabajos técnicos y ambientales necesarios para definir el trazado y la integración territorial de la vía. Según ha detallado, la Generalitat también ha previsto la elaboración de un estudio de movilidad y otro paisajístico para analizar el impacto sobre el entorno comprendido entre Sabadell y Terrassa, una zona de alta sensibilidad urbanística y ambiental.

Se trata, además, de una infraestructura muy controvertida en el Vallès. La Campanya Contra el Quart Cinturó, entidad ecologista opuesta al proyecto, rechaza su construcción al considerar que aumentaría la contaminación atmosférica en el Vallès y vulneraría las recomendaciones de la OMS, así como la propia planificación ambiental de la Generalitat.

El director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat, ha añadido que estos documentos deben servir de base para la futura redacción del proyecto constructivo, una vez completado el proceso de evaluación ambiental.

La licitación llega un mes después de que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, asegurara en una visita a Sabadell que la Ronda Nord se ejecutará “haya o no presupuestos”. Durante aquel encuentro con la alcaldesa Marta Farrés, Dalmau calificó la infraestructura de “fundamental para la movilidad del Vallès y la competitividad económica de Catalunya”, y anunció la creación de una comisión bilateral entre el Ajuntament y el Govern para coordinar las grandes actuaciones pendientes en la ciudad, como la ampliación del hospital Parc Taulí o el futuro del aeropuerto.

En su intervención de este miércoles, Nadal ha recordado que la actuación forma parte del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que incluye también mejoras ferroviarias como el túnel d’Horta, cuyo estudio previo también se ha licitado esta semana. La finalidad es comparar esta alternativa con el túnel de Sant Cugat-Vallvidrera, ya analizado, para mejorar la conexión entre el Vallès y el Barcelonès Nord.

El Departament de Territori ha señalado que los estudios de la Ronda Nord permitirán determinar las características técnicas del proyecto y su viabilidad, sin que ello implique el inicio inmediato de las obras. La infraestructura, prevista desde hace más de una década, sigue siendo objeto de debate en el territorio por su impacto y su papel en la movilidad comarcal.