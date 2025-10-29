Las diseñadoras de Barcelona que plantean una alternativa al 'fast fashion': "Queremos devolverle el pensamiento a la moda"

En un planeta saturado de tejidos efímeros, donde las marcas lanzan nuevas colecciones antes de que la anterior haya tenido tiempo de arrugarse, dos creadoras barcelonesas han decidido pulsar el botón de pausa. Desde Sarrià, las emprendedoras Maria Roch y Eugenia Puig de Travy han fundado Galaxia Número Cero (GN0), una firma que además de diseñar ropa, propone una "revolución". Una moda que se toma el tiempo de pensar antes de vestirse. “No se trata de producir más, sino de producir con sentido”, resume Roch. La puntualiza Puig de Travy quien sostiene que “GN0 nace de la necesidad de resetear la industria y volver a conectar con el valor real de las cosas".

Fundada en 2024, GN0 cumple su primer año de vida con una convicción inusual: ser la antítesis del 'fast fashion'. Su pequeño taller-tienda, en el número 87 de la calle Laforja, es un refugio híbrido donde conviven la costura, la conversación y la comunidad. De hecho, este miércoles 29 de octubre, el espacio celebra su primer aniversario con una experiencia inmersiva: una jornada en la que cada prenda se puede personalizar en directo, adquirirse con precios de “despegue” y, sobre todo, para comprender su mensaje.

En su espacio nada es automático. No hay escaparates luminosos ni colecciones interminables. Cada prenda tiene su propia textura, su historia, su tiempo. “El 'fast fashion' ha despojado a la moda de su significado; ha transformado el acto de vestir en algo mecánico”, denuncia Puig de Travy. “Nosotras queremos devolverle el pensamiento". Como parte de su propuesta performativa, en la tienda se encuentran ovejas, un símbolo con el que buscan romper con la masa que compra "sin reflexionar, sin personalidad".

La marca fundada por María Roch y Eugenia Puig de Travy abre las puertas de su tienda para presentarte su nueva colección de invierno, una propuesta que mantiene su esencia rebelde / Elisenda Pons / EPC

Para seguir esta línea, GN0 trabaja con talleres de proximidad y materiales naturales. Cada prenda nace en series limitadas o bajo pedido, en un proceso que busca la sostenibilidad sin renunciar a la belleza. En su primer año, la marca ha fabricado más de 3.000 prendas, con una previsión de crecimiento anual del 25%. Sin embargo, las fundadoras prefieren no centrarse en las cifras. “Medimos el éxito en función de la comunidad, no de la facturación”, señala Roch.

“Nuestro enfoque es crecer con solidez, pero sin prisa”. Su objetivo es organizar eventos para fortalecer la comunidad y presentar nuevas colecciones entre 2026 y 2027 en diversas ciudades europeas. Madrid, París, Londres y Milán están en su horizonte. Aunque la mirada está puesta en el mercado internacional, insisten en que su expansión no se basa en producir más, sino en crear vínculos genuinos. “La facturación es importante, pero nunca por encima de la coherencia”, concluye Roch.

Una tienda sin dependientas

Más que una marca, GN0 se define como una firma de confianza. Su modelo es tan simple como, dicen, revolucionario: personalización, diálogo y cercanía. El 70% de las ventas se realizan en su espacio físico; el resto, 'on line'. Pero el futuro, apuntan, pasará por un concepto aún más disruptivo: una tienda sin dependientas, accesible mediante código digital, donde las clientas podrán entrar, probarse prendas y recibir asesoramiento remoto en tiempo real. “Queremos demostrar que se puede innovar sin deshumanizar”, subraya Roch. “La tienda del futuro será un espacio de confianza, no de control.”

“La moda también puede ser un acto intelectual”, sostiene Puig de Travy. Y en sus palabras hay algo que recuerda a la vieja escuela del diseño europeo, cuando la ropa era "pensamiento tejido".

A las puertas de GN0, La marca fundada por María Roch y Eugenia Puig de Travy / Elisenda Pons / EPC

GN0 forma parte de una nueva generación de proyectos que están redefiniendo el papel de Barcelona como capital de las economías creativas. En tiempos de consumo instantáneo y deseo programado, Galaxia Número Cero propone algo radical: volver a pensar antes de comprar. Una revolución que, desde una calle tranquila de Sarrià busca contagiar al mundo con una idea casi subversiva: que vestir bien también puede ser un acto de consciencia.