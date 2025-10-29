Barcelona estrenará nuevos espacios de sombra en Portal de l’Àngel, la plaza Comercial y el paseo marítimo

El Portal de l’Àngel, la plaza Comercial y el paseo marítimo de Barcelona estrenarán nuevos espacios de sombra en verano de 2027. El ayuntamiento ha convocado un concurso específico para encontrar las mejores propuestas para estas tres zonas, que suman un total de 5.000 metros cuadrados. Con estas instalaciones, el consistorio avanza en el Programa d’Ombres que impulsó para adaptar la ciudad a los efectos del cambio climático. Lo empezó en barrios más vulnerables y ahora lo expandirá a estas tres zonas, muy soleadas y con alta intensidad de uso para el conjunto de la población.

Todavía no se conocen los detalles de cómo serán las instalaciones, puesto que la convocatoria del concurso es la primera fase que lanza el ayuntamiento. Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, se buscan propuestas que se adapten al lugar, de buena calidad arquitectónica, sostenibles, y fáciles de montar y desmontar. "También deben ser capaces de replicarse a otras zonas de la ciudad", ha apuntado. Las condiciones están ya puestas encima de la mesa, ahora falta por ver las propuestas que se presentan.

Más allá de la instalación, en el caso de Portal de l’Àngel, se está estudiando añadir una alineación de árboles, también con la voluntad de generar sombra. Es una actuación vinculada a la segunda fase del proyecto de repavimentación de esta vía.

El presupuesto que el ayuntamiento destinará a estas instalaciones de sombra es de 2,15 millones de euros y la previsión es que puedan verse ya en la calle durante verano de 2027. Así pues, es una medida que coincidirá de lleno con el final del mandato y las próximas elecciones municipales.

Más sombra en verano de 2026

En paralelo, el ayuntamiento también ha adjudicado este mes la contratación del suministro para la instalación de sombras estandarizadas en 13 espacios públicos para que entren en servicio durante verano de 2026. Algunos de estos espacios son la plaza Joanic, la plaza Lesseps, la plaza del Canòdrom y la plaza de Àngel Pestaña.

El Programa d’Ombres se ha desplegado priorizando las áreas de juego infantil y durante este 2025 se habrán instalado un total de 63 nuevos sistemas de generación de sombra. La previsión es que a finales de 2027 estén generados 25.000 metros cuadrados de nuevos espacios de sombra en 120 áreas de juego, con una inversión de 8,5 millones de euros.

Con veranos de temperaturas cada vez más extremas, el ayuntamiento quiere acelerar con este plan las medidas para proteger la salud de la ciudadanía más vulnerable al calor. Prevé sumar 217 nuevos espacios de sombra hasta 2027, en el marco del Pla Clima.