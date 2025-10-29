El AMB amplía su flota sostenible con seis nuevos autobuses eléctricos y uno híbrido en el Baix Llobregat

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) estrena esta semana siete nuevos autobuses sostenibles, seis de cero emisiones eléctricos y uno híbrido, que se incorporan al servicio de Bus Metropolità del Baix Llobregat; concretamente, en el eje Laureà Miró (N-340), que da cobertura a los municipios de Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei. Estos vehículos, que se han presentado este martes 28 en Esplugues de Llobregat, prestarán servicio en seis líneas de bus urbano: EP1 (Esplugues de Llobregat), JM (Sant Just Desvern), SF2 (Sant Feliu de Llobregat) y MB1 y MB2 (Molins de Rei). Actualmente, estas líneas, de titularidad del AMB, están operadas por la empresa Soler i Sauret, SA.

“Con estos siete nuevos autobuses sostenibles, celebramos que seguimos avanzando de manera firme en la renovación de la flota de bus metropolitano, con vehículos más limpios y saludables. Por un lado, continuamos mejorando el servicio a la ciudadanía y a los municipios, que es nuestro principal objetivo. Y, por otro, seguimos demostrando que contribuimos de forma decidida a la mejora de la calidad del aire de nuestra metrópolis”, expuso el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón.

“La llegada de siete vehículos a los servicios de bus urbano es una muy buena noticia. Damos un nuevo paso adelante que nos permite mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y nos conecta con los municipios de nuestro entorno. Debemos poner en valor la buena sintonía entre instituciones, que se traduce en una mejora del servicio de transporte, más sostenible, en beneficio de la ciudadanía”, explicó por su parte el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz Sanz. También asistieron el alcalde de Sant Just Desvern, Joan Basagañas, y los concejales de Movilidad de Molins de Rei, Miquel Zaragoza, y de Sant Feliu de Llobregat, Iván Martín.

Tal y como adelantó este diario, el AMB está también trabajando en las nuevas licitaciones que asumirá cuando finalicen las líneas de bus interurbano en 2028, al tiempo que impulsa la electrificación de las flotas actuales. Su dotación actual, que incluye los vehículos de gestión indirecta a través de empresas privadas y la gestión directa de TMB, será en diciembre de 2.103 autobuses, de los cuales 397 serán eléctricos (el 18,9%). Su previsión es incorporar 422 autobuses eléctricos de aquí a 2028. Concretamente, 181 autobuses en 2026, 133 en 2027 y 108 en 2028. A partir de ese año, se irá electrificando también la segunda corona "para situarse al mismo nivel de objetivos lo antes posible", señalan fuentes del AMB. Para 2030, espera alcanzar una electrificación del 46,2% del total de la flota, incluyendo la gestión indirecta como la gestión directa que realiza TMB.

Más de 70 nuevos autobuses sostenibles

En total, durante este último trimestre de 2025, el AMB incorporará 71 nuevos autobuses sostenibles, híbridos o eléctricos, dentro del plan de renovación y ampliación de la flota de autobús metropolitano (sin incluir aquí los de TMB). Esto supondrá una inversión de más de 38 millones de euros. De estos 71 vehículos, 53 serán totalmente eléctricos y 18 serán híbridos. En comparación con los vehículos antiguos, los nuevos emiten hasta un 80% menos de contaminantes y, en el caso de los totalmente eléctricos, esta reducción es del 100%.

Actualmente, en los servicios de bus metropolitano de gestión indirecta del AMB hay 934 autobuses, de los cuales el 71,5 % forman parte de la flota sostenible. A finales de 2025 se llegará a los 948 vehículos, de los cuales 149 serán totalmente eléctricos. Tras esta renovación, la flota sostenible de gestión indirecta del AMB pasará a ser del 74,8%