Sídney invita a Barcelona y Nueva York a explicar su estrategia en la gestión de la noche

La comisionada de la noche de Barcelona, Carmen Zapata.

La comisionada de la noche de Barcelona, Carmen Zapata. / BLANCA BLAY / ACN

EP

BARCELONA
Barcelona y Nueva York son las dos ciudades invitadas a participar este miércoles y jueves en el Foro Neon, una iniciativa de la Oficina de la Economía de las 24 Horas del gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.

Participarán la comisionada de la noche en Barcelona, Carmen Zapata, y el ejecutivo de la oficina por la Vida Nocturna de Nueva York Jeffrey Garcia, según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona de este martes.

El consistorio ha considerado que la cita es una oportunidad "inmejorable" para compartir experiencias y conocimientos sobre la gestión de la noche que se hace en diferentes ciudades del mundo.

La comisionada

Zapata será la encargada de pronunciar una conferencia en la que resumirá las medidas iniciadas en Barcelona y recordará la "importancia de garantizar una buena convivencia entre la cultura nocturna y el descanso vecinal".

También explicará que el 8-10% de la población trabaja en horario de noche y que, ante el cambio climático, las ciudades "deben adaptarse a una realidad en la que cada vez más personas desarrollaran parte de su vida en las horas menos calurosas".

