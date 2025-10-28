Sídney invita a Barcelona y Nueva York a explicar su estrategia en la gestión de la noche
EP
Barcelona y Nueva York son las dos ciudades invitadas a participar este miércoles y jueves en el Foro Neon, una iniciativa de la Oficina de la Economía de las 24 Horas del gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.
Participarán la comisionada de la noche en Barcelona, Carmen Zapata, y el ejecutivo de la oficina por la Vida Nocturna de Nueva York Jeffrey Garcia, según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona de este martes.
El consistorio ha considerado que la cita es una oportunidad "inmejorable" para compartir experiencias y conocimientos sobre la gestión de la noche que se hace en diferentes ciudades del mundo.
La comisionada
Zapata será la encargada de pronunciar una conferencia en la que resumirá las medidas iniciadas en Barcelona y recordará la "importancia de garantizar una buena convivencia entre la cultura nocturna y el descanso vecinal".
También explicará que el 8-10% de la población trabaja en horario de noche y que, ante el cambio climático, las ciudades "deben adaptarse a una realidad en la que cada vez más personas desarrollaran parte de su vida en las horas menos calurosas".
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela