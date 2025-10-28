El salto de escala de Jordi Valls: de gestionar 83 a 4.000 millones en 20 años

De 83,4 millones de euros, a más de 4.000 millones. Ésta es la evolución que ha hecho quien fue alcalde de Manresa y actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls. Es el titular del área de Economía y Hacienda de la capital catalana, y quien este otoño tiene que cuadrar unas cuentas récord de cara al próximo año.

Los 83,4 millones son los del último presupuesto del consistorio manresano que se aprobó bajo el mandato de Valls antes de que dejara la alcaldía para acudir a la Generalitat hace justo dos décadas. Los 4.000 millones, concretamente 4.180, son también los últimos que ha diseñado Valls, pero en esta ocasión es la propuesta que el gobierno del alcalde Jaume Collboni lanza para 2026 y que ya ha contado con un primer aval de ERC y Barcelona en Comú. Entre ambos existe una diferencia de 20 años. Se presentaron en 2005 para entrar en vigor en 2006.

Tres años con el euro

En 2005 el gobierno de Manresa que encabezaba Jordi Valls estaba formado por el PSC, ERC e ICV. Era el tripartito que asumió el poder en 1995. El proyecto de presupuesto que presentó y que acabó aprobándose en diciembre del mismo año ascendía a 83,4 millones de euros. Hacía tres años que estaba implantado el euro (en pesetas suponían 13.879 millones). El año anterior había sido de 99,2 millones de euros.

El presupuesto del 2006 puso al límite el endeudamiento del consistorio manresano, previendo 23 millones en inversiones. Básicamente en proyectos de urbanización del Barri Antic, la recuperación del teatro Kursaal, políticas de suelo, el colector de Sant Ignasi, reformas en el edificio consistorial o mejoras en el polígono del Pont Nou, que actualmente se está ampliando.

En la presentación de los números, el gobierno destacó que se incrementaban las prestaciones de servicios a la ciudadanía y que se daba una especial preferencia a la atención de las personas.

Los últimos presupuestos

Fueron los últimos presupuestos municipales del Ayuntamiento de Manresa de Jordi Valls. En abril de 2006, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, nombró a Valls conseller de Trabajo e Industria y tuvo que despedirse del ayuntamiento. A finales del 2006 dejó el cargo y fue nombrado presidente del Port de Barcelona.

En febrero del 2011 fichó por Aigües de Barcelona y se estableció en Bristol, en Reino Unido. De 2013 a 2020, fue destinado a Chile y posteriormente a México como director general de la multinacional francesa Suez, propietaria de Agbar, en América Latina norte.

En 2020 fue nombrado director general de Mercabarna, cargo que ejerció hasta que en 2023 entró en las listas del PSC de Jaume Collboni. Le fichó como número nueve y ahora es su mano derecha y lleva las cuentas de Barcelona.

El gobierno en minoría de Collboni no ha podido aprobar presupuestos este mandato por falta de apoyos y ha recurrido primero a una cuestión de confianza y luego a una prórroga. El de 2026 inicia mejor su tramitación: ha recibido el apoyo de ERC y ha logrado la aprobación inicial con el voto también de los Comunes, pero el presupuesto récord aún no tiene el apoyo garantizado para la aprobación definitiva. Valls sigue negociando.