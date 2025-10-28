Sabadell cede a la Generalitat un solar para el nuevo parque de bomberos entre reproches por la pérdida de patrimonio

Sabadell (Vallès Occidental) ha dado un paso decisivo hacia la construcción del nuevo parque de bomberos que sustituirá las actuales instalaciones de la carretera de Barcelona. El pleno municipal ha aprobado de forma inicial la cesión de un solar de titularidad municipal a la Generalitat, que será el emplazamiento del futuro equipamiento. Si los plazos se cumplen, el proyecto podría materializarse en un horizonte de cinco años.

El terreno, de 6.200 metros cuadrados, se encuentra delimitado por las calles del Bruc, Vergós, Buxeda y Pare Fita, en el barrio de Gràcia. Tras la denominada mutación demanial, el solar pasará a manos de la administración catalana, lo que permitirá iniciar los trámites para su construcción. Con ello, el Ayuntamiento ha aspirado a desbloquear una infraestructura largamente reclamada y hoy ya obsoleta. Desde el gobierno local se ha subrayado que la operación permitirá “agilizar una inversión necesaria que mejorará los recursos, la seguridad y la capacidad operativa” tanto del cuerpo de bomberos como del conjunto de la ciudadanía de Sabadell y su área de influencia.

La alcaldesa, Marta Farrés (PSC), ha defendido durante el pleno que la elección del solar responde a criterios estrictamente técnicos: “Los Bombers elaboraron un estudio de tiempos de respuesta, y este emplazamiento permite mantener los desplazamientos dentro de los márgenes óptimos”. La primera edil ha recordado, además, que el actual parque se ha quedado pequeño y ya no puede albergar todos los vehículos y equipamientos de gran tamaño del cuerpo.

El debate: cesión o pérdida de patrimonio

La cesión, formalizada a través de la figura jurídica de la mutación demanial, no ha estado exenta de condiciones. Tal como ha explicado el concejal de Desarrollo Económico, Antonio Rodríguez (PSC), si el parque no se construye en un plazo máximo de cinco años, o si deja de destinarse a este uso durante los treinta años siguientes, el acuerdo quedará sin efecto y el solar regresará al patrimonio municipal.

Aun así, la decisión ha suscitado debate político. Varios grupos de la oposición han advertido del riesgo de perder patrimonio público al transferir la titularidad del suelo a la Generalitat. Un telón de fondo que resuena en un contexto donde todavía está por resolverse la titularidad del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

Desde Vox se ha calificado la operación como “una pérdida patrimonial para la ciudad”. En Comú Podem ha propuesto una alternativa: una cesión de uso —y no de titularidad— que permitiera al Ayuntamiento conservar la propiedad del terreno. En la misma línea, ERC ha respaldado la ubicación, pero no la fórmula jurídica, y ha defendido una cesión temporal como opción intermedia. Por su parte, La Crida per Sabadell ha cuestionado el cambio de emplazamiento, al considerar que “no garantiza una mejora real en los tiempos de respuesta”, dada la falta de una red viaria básica en la zona. El Partido Popular ha sido el único grupo de la oposición que ha votado a favor. Su portavoz ha justificado su apoyo en la necesidad de “modernizar un servicio esencial que lleva años funcionando en unas instalaciones obsoletas”.

“Las mismas condiciones que en otros equipamientos”

El concejal de Economía ha defendido la fórmula adoptada y ha recordado que este tipo de cesiones son habituales en los acuerdos con la Generalitat. “Las condiciones y obligaciones son las mismas que en otros equipamientos como institutos o centros de salud. La valoración del lugar fue conjunta”, ha subrayado, citando como precedentes el instituto de Can Llong o la residencia del Sud.

El solar escogido, ubicado en el número 168 de la calle Buxeda, ocupa el espacio donde antiguamente se encontraban las instalaciones de Gas Natural. Dispone de buenas conexiones con los principales ejes viarios de la ciudad —la carretera de Barcelona, la Gran Via y la C-58—, un factor que, según el consistorio, facilitará la operatividad del servicio. El punto ha sido aprobado con los votos favorables del PSC, Junts y el Partido Popular; el voto en contra de La Crida per Sabadell; y la abstención de ERC, En Comú Podem, la extrema derecha y el concejal no adscrito.