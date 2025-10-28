Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De día y de noche

La prohibición total del 'pub crawling' en Barcelona ya tiene fecha

Estas polémicas rutas quedan desterradas de la capital catalana y podrán ser denunciadas

¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?

Imagen de archivo de grandes jarras de cerveza

Imagen de archivo de grandes jarras de cerveza / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las rutas de 'pub crawling' estarán totalmente prohibidas en la ciudad de Barcelona a partir de este miércoles, 29 de octubre, día en que entra en vigor el decreto que prevé denunciar a los organizadores de estas actividades para proteger el descanso de los vecinos y la salud de los participantes.

Según ha informado el ayuntamiento, "estará prohibido en toda la ciudad, y durante todas las horas del día, organizar, vender o realizar circuitos o itinerarios por varios establecimientos de pública concurrencia o locales de ocio de la ciudad con la finalidad principal que las personas que participen consuman bebidas alcohólicas de forma continuada, y también trasladar o devolver estas personas".

El nuevo texto también prohíbe la difusión publicitaria por cualquier medio de las actividades relacionadas para garantizar la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública.

Ampliación del veto parcial

Hasta ahora, las rutas de alcohol estaban restringidas a los distritos de Ciutat Vella desde 2012 y del Eixample, desde el 1 de junio de este año, y solo de 19:00 a 7:00 horas. Aún así, la actividad sigue existiendo, como constató este diario, y pueden encontrarse numerosos anuncios en internet que prometen "una noche salvaje" de bar en bar.

Según ha explicado el consistorio, en Barcelona, el fenómeno de las rutas de alcohol "se inició en Ciutat Vella, favorecida por la alta presencia de turistas –clientes principales de las rutas–, por la concentración de bares y locales dispuestos a integrarse a rutas de este tipo, y por las alternativas de ocio posteriores para los participantes".

Ante las restricciones en Ciutat Vella, la actividad se trasladó en parte al distrito del Eixample, que antes del verano pasado aprobó también la prohibición en horario nocturno.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, los datos aportados por la Guardia Urbana indican que la prohibición de las rutas de alcohol ha contribuido a reducir significativamente el número de rutas detectadas y ha ayudado a prevenirlas, gracias a la detección previa por la oferta a través de redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
  2. Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
  3. Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
  4. Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
  5. El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
  6. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  7. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  8. El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües

Illa anuncia en Esplugues una inversión de 120 millones para instalaciones deportivas de Catalunya: "Es una deuda histórica"

Illa anuncia en Esplugues una inversión de 120 millones para instalaciones deportivas de Catalunya: "Es una deuda histórica"

Descubierto en L'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya: 5.140 plantas en 300 m2

Descubierto en L'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya: 5.140 plantas en 300 m2

El ‘Distrito 11’ de Barcelona y Palestina echa a andar con un comité asesor y suma a Sarajevo

El ‘Distrito 11’ de Barcelona y Palestina echa a andar con un comité asesor y suma a Sarajevo

Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc obliga a confinar dos escuelas y una residencia

Fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès

Fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès

Más de 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Más de 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Choque entre Barcelona y el Gremi d'Hotels por el veto a pisos turísticos en bloques enteros

Choque entre Barcelona y el Gremi d'Hotels por el veto a pisos turísticos en bloques enteros

La prohibición total del 'pub crawling' en Barcelona ya tiene fecha

La prohibición total del 'pub crawling' en Barcelona ya tiene fecha