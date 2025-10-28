La prohibición total del 'pub crawling' en Barcelona ya tiene fecha

Las rutas de 'pub crawling' estarán totalmente prohibidas en la ciudad de Barcelona a partir de este miércoles, 29 de octubre, día en que entra en vigor el decreto que prevé denunciar a los organizadores de estas actividades para proteger el descanso de los vecinos y la salud de los participantes.

Según ha informado el ayuntamiento, "estará prohibido en toda la ciudad, y durante todas las horas del día, organizar, vender o realizar circuitos o itinerarios por varios establecimientos de pública concurrencia o locales de ocio de la ciudad con la finalidad principal que las personas que participen consuman bebidas alcohólicas de forma continuada, y también trasladar o devolver estas personas".

El nuevo texto también prohíbe la difusión publicitaria por cualquier medio de las actividades relacionadas para garantizar la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública.

Ampliación del veto parcial

Hasta ahora, las rutas de alcohol estaban restringidas a los distritos de Ciutat Vella desde 2012 y del Eixample, desde el 1 de junio de este año, y solo de 19:00 a 7:00 horas. Aún así, la actividad sigue existiendo, como constató este diario, y pueden encontrarse numerosos anuncios en internet que prometen "una noche salvaje" de bar en bar.

Según ha explicado el consistorio, en Barcelona, el fenómeno de las rutas de alcohol "se inició en Ciutat Vella, favorecida por la alta presencia de turistas –clientes principales de las rutas–, por la concentración de bares y locales dispuestos a integrarse a rutas de este tipo, y por las alternativas de ocio posteriores para los participantes".

Ante las restricciones en Ciutat Vella, la actividad se trasladó en parte al distrito del Eixample, que antes del verano pasado aprobó también la prohibición en horario nocturno.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, los datos aportados por la Guardia Urbana indican que la prohibición de las rutas de alcohol ha contribuido a reducir significativamente el número de rutas detectadas y ha ayudado a prevenirlas, gracias a la detección previa por la oferta a través de redes sociales.