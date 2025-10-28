El Premi Comerç de Barcelona reconoce a El Tío Che, Celler de Gelida, Servei Estació y Dos Punts

Bajo las imponentes bóvedas de las Drassanes Reials, Barcelona ha celebrado la noche de este martes la gala de la 26ª edición del Premi Comerç de Barcelona, que ha distinguido a las siete mejores iniciativas del año, en una ceremonia que reunió al alcalde Jaume Collboni, a comerciantes, representantes de asociaciones, ejes comerciales y mercados municipales.

Esta edición ha destacado por introducir nuevas categorías de reconocimiento concebidas para responder, según el Ayuntamiento, a los retos actuales del sector y poner en valor la diversidad, la innovación y el compromiso social del comercio de proximidad, en unos premios que se han querido acercar a los distintos barrios de la ciudad.

Arte callejero desde Horta

Es así como la tienda de lanas y artes creativas Dos Punts del barrio de Horta ha sido reconocida con el nuevo premio Excelencia de Compra. El establecimiento "combina artesanía, creatividad y digitalización, ofreciendo una experiencia de compra innovadora y emocional, y creando una comunidad fiel a través de redes y acciones participativas", valoró el jurado. Desde el establecimiento se ha impulsado el 'Yarn Bombing', arte callejero donde se crean exhibiciones coloridas utilizando fibras tejidas, como las que parecen abrigar a los árboles.

Pròsper Puig, referente de Sant Andreu

La mención especial del jurado fue para Pròsper Puig, al que ha considerado figura clave del comercio de proximidad en Sant Andreu y en la ciudad de Barcelona. Desde la histórica Cansaladería Puig, fundada hace más de ochenta años en la calle Gran de Sant Andreu, Puig ha impulsado proyectos del eje comercial del distrito y, desde febrero de 2023, como presidente de la Fundación Barcelona Comerç. En 2025, la Cansaladería Puig ha hecho el relevo a Xarcuteries Bosch, en una "nueva etapa para mantener vivo el espíritu y el legado de un establecimiento emblemático en la memoria colectiva del barrio", destaca el reconocimiento. El premio subraya "una trayectoria marcada por la dedicación, el liderazgo y la defensa constante del comercio de proximidad como motor social y urbano de la ciudad".

Innovación desde El Carmel

Sí se ha mantenido el premio Albert González, que distingue la contribución a la Innovación y conocimiento del comercio de la ciudad, y que este año ha reconocido el trabajo de Maria Carmen Mateos Arrebola, que con casi 30 años liderando la Associació de Comerciants Carmel Comerç, lleva más de cincuenta años detrás del mostrador. Mateos destaca por su defensa y dignificación del comercio de proximidad, impulsando iniciativas pioneras en sostenibilidad, solidaridad, comunicación y digitalización.

Diseño en el Eixample

Servei Estació, icono del comercio barcelonés fundado en 1924 como gasolinera que se reinventó como tienda de referencia en bricolaje, ferretería y materiales fue reconocida con em premio a marcas que dinamizan la ciudad. En un edificio de nueve plantas en el Eixample, además de ofrecer más de 60.000 referencias, destaca por su colaboración con universidades y escuelas de diseño.

Celler de Gelida ha cumplido 130 años en 2025. / Zowy Voeten / EPC

El celler centenario de Sants

El Celler de Gelida, establecimiento emblemático de Sants con más de 130 años de historia (fundado en 1895) y gestionado por la cuarta generación, recibió el Premi ADN Barcelona por erigirse como referente de la cultura del vino que combina tradición e innovación, y promueve la formación enológica. No por nada pasó del carro con el que Ton 'Toro' Amenós vendía el vino a granel en 1895 a despachar su tataranieto Ferran Falgueras cajas de champán en todo el mundo.

Esencia artesanal en Poblenou

El Tío Che, la Horchatería y heladería en Poblenou, recibió el premio Relleu +, símbolo con más de 110 años de historia y cinco generaciones al frente (fundada en 1912 por una familia valenciana), por mantener la esencia artesanal adaptándose a los nuevos tiempos.

En su discurso, el alcalde Jaume Collboni ha puesto en valor el papel del comercio en la economía de la ciudad, que representa cerca del 13 % del PIB, genera 150.000 puestos de trabajo y cuenta con 62.000 establecimientos, “pero, sobre todo, los valores que la ciudad quiere representar y a los que contribuye: como fuente de riqueza, pero también de identidad de nuestra ciudad”.

Organizada por la Dirección de Comercio, Restauración y Alimentación del Ayuntamiento de Barcelona, el Premi Comerç de Barcelona nació en 1997 con el nombre de 'Barcelona, la millor botiga del món'. La ceremonia se ha unificado con la 14ª edición del Premi Mercats de Barcelona, que ha premiado a su vez al Mercat de Santa Caterina como mejor iniciativa colectiva por liderar en 2024 una campaña de ayuda tras los efectos de la DANA en Valencia, movilizando otros mercados, proveedores y vecinos para trasladar ayuda a Catarroja. Y también a Peixateria Ramon, con más de tres décadas en el Mercat de Sant Gervasi como mejor iniciativa individual, por su apuesta por la comunicación y presencia digital, proyectando los mercados como espacios de cultura alimentaria.