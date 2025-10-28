La oposición de L’Hospitalet no logra reprender al ‘gobierno Quirós’ en materia de seguridad tras forzar un Pleno extraordinario

El inicio del curso político en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha estado claramente condicionado por la seguridad. El conflicto en la Guardia Urbana a principios de septiembre y la masiva manifestación del pasado 1 de octubre para protestar contra la inseguridad y el incivismo han propiciado la celebración este 28 de octubre de un pleno extraordinario en esta misma materia convocado por los dos principales grupos de la oposición: ERC-EUiA y PP. Sin embargo, y pese a que el ejecutivo local que lidera el socialista David Quirós gobierna en minoría, ninguno de los ocho puntos del orden del día ha prosperado, por lo que la oposición no ha logrado la reprobación que buscaba contra las políticas de seguridad del consistorio. Eso sí, a lo largo de la sesión y pese a las diferencias, las distintas formaciones, incluido el PSC, han reconocido el aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad que sufren los vecinos.

El motivo por el que no ha prosperado ningún punto, entre los que se incluía reclamar al alcalde que apartase de sus funciones al primer teniente de alcalde y responsable del área de seguridad, Jesús Husillos, es que los tres concejales de Vox se han retirado del Pleno justo antes de que se iniciase la votación, dejando a la oposición en minoría frente a los 13 ediles de los socialistas. Tanto el portavoz de ERC, Jaume Graells, como la del PP, Sonia Esplugas, han denunciado que PSC y Vox son "la doble cara de la misma moneda".

El movimiento de la formación de extrema derecha ha añadido así un cariz de preludio de campaña electoral tras marca algunos de los temas y postulados que pueden centrar las elecciones municipales de 2027. De hecho, el diputado del Parlament de Catalunya por Vox, Joan Garriga, ha acudido a la plaza del ayuntamiento de L'Hospitalet a arropar a los concejales de su grupo justo después de que faltaran a la votación. También ha asistido el diputado del PP Juan Fernández, quien ha tildado de "vergüenza" que, en un Pleno para hablar de Seguridad, "haya un grupo que dice que defiende a los vecinos ante la inseguridad y que se ausente". El diputado popular ha tildado así la salida de el Pleno de "escenificaciones que no van a ningún lado" y ha aseverado que es un partido que solo "viene a montar follón y espectáculo para salir en las redes y la televisión".

Pleno extraordinario sobre seguridad en L'Hospitalet de Llobregat. / ACN / Àlex Recolons

Críticas a la gestión de la seguridad

Con todo, a lo largo de su intervención, Graells ha incidido en que la ciudadanía de L'Hospitalet "está harta" y que "no tienen nunca respuestas". El líder de los republicanos ha enfatizado los problemas con los que lidian el cuerpo de la Guardia Urbana, como la falta de material y equipamiento, de efectivos o que no hayan firmado un nuevo convenio laboral desde hace casi una década. En este sentido, ha acusado al gobierno local de resumir la problemática en que los policías son "poco profesionales y absentistas". Por ello ha reclamado intensificar las negociaciones con los sindicatos para un nuevo convenio. Su grupo ha aprovechado así la sesión para reclamar una mayor inversión del gobierno local en mantener un "comercio vivo", calles "bien iluminadas", hacer cumplir la normativa a los conductores de patinetes eléctricos o poner coto a botellones y pisos turístico. Otros elementos que, dicen, contribuyen a esa inseguridad.

"La seguridad no es un lujo. Es un derecho que pagan los vecinos", ha dicho por su parte la líder de los populares, Sonia Esplugas, quien ha añadido que los ciudadanos están "hartos de ser ignorados" y que "quieren vivir tranquilos sin que nadie les amargue el sueño". Esplugas también ha reclamado soluciones para la Guardia Urbana y, entre otras medidas, ha pedido que se dejen de centralizar las llamadas al 112 y se recupere un teléfono directo para la policía local. Además, los Comuns también han hecho hincapié en el aumento de la criminalidad y han remarcado la necesidad de reforzar el papel de los cuerpos de seguridad y judiciales para ayudar a combatir el fenómeno. Su portavoz, Manuel Domínguez, ha defendido también que la seguridad es un derecho y que las administraciones tienen "la obligación de garantizarla": "La clase trabajadora solo lo podemos disfrutar si las instituciones hacen su trabajo".

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, que ha intervenido al final del Pleno dicho que, desde su equipo, "somos muy conscientes" del aumento de la delincuencia y sensación de inseguridad que denuncian los vecinos. Así, ha remarcado que la situación "no mejorará de un día para otro", pero que, gracias al esfuerzo de los cuerpos de seguridad, "estamos logrando enviar un mensaje de firmeza y complicidad con el territorio para revertir esta situación". Quirós ha acusado también a la ultraderecha de querer romper la convivencia histórica de la ciudad y a otros partidos de hacerles el juego. "Nuestra apuesta por la ciudad no pasa únicamente por la intervención policial, que es necesaria y se está produciendo. Toda esta situación no la mejoraremos sin políticas públicas que condicionen la vida de nuestros vecinos", ha añadido el alcalde.