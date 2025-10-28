Este es el famoso pueblo de Barcelona donde nació Max, quinto expulsado de 'Operación triunfo': sorprenderá a muchos

El regreso de 'Operación triunfo' ('OT') en 2017, tras seis años sin emitirse por baja audiencia, no ha dejado indiferente a nadie: el formato ha revivido el fenómeno fan en España y ha conseguido que nuevos concursantes como Aitana o Lola Índigo -conocida como Míriam Doblas en el programa- alcancen la fama internacional.

Tras el éxito de la vuelta de 'OT', se han emitido tres ediciones más, que también han sido muy mediáticas: una en 2018, otra en 2020 y la última, en 2023.

Ahora, una cuarta temporada desde su retorno en 2017 se encuentra en emisión desde septiembre, y parece que la fama de los concursantes sube como la espuma.

Una decisión reñida

Después de seis galas (sin contar la gala 0), los seguidores del formato ya tienen claro su favorito, aunque hay un concursante que se ha ganado el corazón de la audiencia gracias a su voz y su ternura.

Se trata de Max Navarro, un joven de 23 años que estudia periodismo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y que también se ha formado en interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y en el estudio de teatro Helenna Munné, ya que, como dice, su sueño es dedicarse a los musicales.

Tras ser expulsado en una decisión muy reñida, con el 30,5% de los votos, queda demostrado que, aunque deba abandonar la academia, se ha ganado el apoyo de muchas personas, especialmente el de la gente de su Premià de Mar natal, donde han empapelado establecimientos pidiendo el voto para su salvación.

Un bar en Premià de Mar pidiendo el voto para Max. / Archivo

Localidad tranquila

Premià de Mar es una pequeña ciudad del Maresme (Barcelona) situada a 23 kilómetros por carretera del centro de la capital catalana y a media hora de Plaça Catalunya en la R1 de Rodalies.

Es la segunda ciudad del Maresme y destaca por ser una localidad tranquila, alejada del bullicio de las grandes ciudades pero, a su vez, llena de vida y servicios.

Vivir en Premià de Mar significa gozar de un entorno privilegiado, con un clima suave durante todo el año, lo que permite a sus habitantes aprovechar al máximo los espacios exteriores y las actividades al aire libre.

Además, conserva un gran patrimonio histórico y cultural, puesto que los primeros datos históricos sobre la población datan de la prehistoria.

Visitas imprescindibles

Después de los primeros asentamientos humanos neolíticos y los poblados íberos, como el de Cadira del Bisbe, los romanos dejaron su huella en el término. De aquella época se conserva parte de una villa datada entre los siglos I y V, y el edificio de Can Farrerons, de los siglos IV al VII.

A finales del siglo XVIII se construyó el primer edificio de lo que más adelante sería la iglesia de Sant Cristòfol. La iglesia cuenta con una portada de granito decorada con temática marinera y con un campanario que se puede ver a metros de distancia.

Iglesia Sant Cristòfol de Premià de Mar. / Wikipedia

Deportes acuáticos

Otros edificios imprescindibles de ver y fotografiar son la masía neoclásica Ribas, el colegio modernista de la Divina Pastora o la antigua fábrica de gas, hoy convertida en el Museo de Estampación Téxtil. Además, esta fábrica es el único edificio industrial de estas características existente en toda la Península.

Por otro lado, también son de especial interés las masías del siglo XVII del antiguo barrio marítimo, como la de Can Batlle y la de Can Manent, en la que se ubica el Museo Municipal, que cuenta la historia del municipio.

Finalmente, por su ubicación en la franja costera, las playas de Premià de Mar -como las de Llevant y Bellamar- son un imprescindible para visitar y, si además queremos disfrutar del deporte, las actividades náuticas cuentan con una gran popularidad en la ciudad.