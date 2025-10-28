Illa anuncia en Esplugues una inversión de 120 millones para instalaciones deportivas de Catalunya: "Es una deuda histórica"

Los ecos de la creación de un plan de choque para mejorar los equipamientos deportivos en Catalunya se remontan a la primera comparecencia ante el Parlament de Catalunya del conseller d'esports, Berni Álvarez, allá por septiembre de 2024. Entonces, Álvarez aseguró que esa sería la primera de las medidas que estudiaría el departamento, de nueva creación. Este martes por la mañana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha desplazado hasta Esplugues de Llobregat para sustanciar lo anunciado hace doce meses en un proyecto que implicará la inversión de 120 millones de euros para la mejora de las instalaciones deportivas públicas de Catalunya.

El acto de presentación del 'Pla de Xoc d'instal·lacions esportives de Catalunya' ha tenido lugar en el Complex Esportiu Les Moreres de Esplugues de Llobregat, y también ha contado con la presencia del conseller d'Esports, Berni Álvarez, así como del alcalde de la ciudad del Baix Llobregat, Eduard Sanz (PSC), y de la delegada del Govern en Barcelona y exalcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz. La elección de Esplugues para la presentación del acto no ha sido casual, ya que es en esta localidad donde se encuentra la sede de la conselleria d'Esports, una de las apuestas estratégicas del Govern Illa. Precisamente por ello el alcalde Sanz ha recibido a los representantes del departamento con un "bienvenidos a casa".

El president Illa, el alcalde Sanz, el conseller Álvarez y la delegada del Govern en Barcelona Díaz charlan con usuarios del Complex Esportiu Les Moreres de Esplugues / MANU MITRU

Convocatoria de subvenciones

Las ayudas se vehicularán a través de una línea de subvenciones, que el conseller Álvarez ha asegurado se abrirá "en los próximos días". Cualquier ayuntamiento o entidad municipal descentralizada (EMD) podrá optar a ellas, mediante la presentación de proyectos concretos de mejora. El president Illa ha destacado que las ayudas anunciadas son las "más ambiciosas de los últimos 20 años" en materia deportiva, y que servirán para ayudar a las 71 federaciones y 10.000 clubes que se cuentan alrededor del territorio, y que suman a más de 1,1 catalanes que practican deporte de manera federada, en escuelas o en entidades populares. "Catalunya es sinónimo de deporte ―ha declarado Illa―, y por ello todos los catalanes tienen derecho a disponer cerca de su casa de una instalación deportiva de calidad, viva donde viva y tenga los recursos que tenga, de la misma manera que disponen de un CAP, de un parque o de una escuela".

El conseller Álvarez ha señalado que tras el proceso de diagnosis que dio comienzo hace un año para la elaboración del plan de choque, se pudo constatar una "gran degradación" de las instalaciones deportivas. Un deficiente mantenimiento que ha atribuido en parte al hecho que el cuidado de estos equipamientos ―que vivieron un 'boom' constructivo en los años 80 y 90 del siglo pasado―, "ha recaído injustamente en los entes locales, con poca ayuda económica por parte de la Generalitat". "Ha sido una carga excesiva y la Generalitat tiene con ello una deuda histórica", ha apuntalado el titular d'Esports.

El president Illa, durante su comparecencia en Esplugues para presentar el plan de choque para el mantenimiento de los equipamientos deportivos de Catalunya. / MANU MITRU

La elaboración del plan ha contado, según ha comentado el conseller, con la participación de las administraciones locales. Unos 600 municipios remitieron a la conselleria un total de 8.900 posibles actuaciones de mejora para los 23.000 equipamientos deportivos del país. Álvarez también ha señalado que el Institut Català de Finances (ICF) abrirá líneas de financiación para complementar las subvenciones o para asumir parte del anticipo inicial.

Por su parte, el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, ha defendido que las instalaciones deportivas representan un "espacio de encuentro intergeneracional" y "un motor de cambio, inclusión social e igualdad". Sanz también ha reivindicado que "una equipación deportiva es siempre una inversión, y nunca un gasto". Los interesados tendrán un plazo de 15 días, una vez se publique la convocatoria, para presentar sus proyectos. Illa ha cerrado su discurso invitando a las administraciones locales a participar del plan presentando sus proyectos: "Apostar por el deporte es ganar siempre".