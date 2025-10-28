L’Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y apuesta por eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028

El veto a los pisos turísticos gana adeptos poco a poco. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) es la última ciudad en posicionarse en esta línea. Siguiendo la estela que dibujó hace más de un año el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la segunda ciudad de Catalunya buscará también poner fin a este modelo de negocio en su término municipal. Para ello, como la vecina Barcelona, echará mano de la regulación aprobada en 2024 por la Generalitat al respecto, que deja en manos de los ayuntamientos mantener o no sus viviendas turísticas.

La medida se toma en un contexto de crisis de acceso a la vivienda que cada vez ahoga a más residentes de la metrópolis barcelonesa y en el que cada vez más entidades piden limitar la proliferación de los negocios turísticos en detrimento del uso residencial. De este modo, el Pleno municipal ha aprobado de forma inicial una modificación del Pla General Metropolità (PGM) con el objetivo de que esta medida contribuya a “garantizar la suficiente disponibilidad de suelo para el uso residencial habitual de la población”.

La modificación aprobada señala que estos negocios quedarán vetados en todo el término municipal. Eso sí, el decreto catalán establece un régimen transitorio de cinco años para las viviendas de uso turístico. Es decir, que el veto entrará en funcionamiento en 2028. A partir de ese momento no podrán existir. Respecto a los apartamentos turísticos, quedarán en situación de disconformidad, lo que implica que podrán continuar con la actividad hasta que esta finalice, pero luego no podrán volver a ejercerla. La propuesta ha recibido el voto favorable de todos los grupos del Pleno excepto de Vox, que se ha abstenido.

Con todo, el portavoz de los Comuns, Manuel Domínguez, ha criticado que el gobierno no haya contado con su grupo para esta regulación y ha anunciado que su partido presentará alegaciones, de mismo modo que ha reclamado un plan de hoteles y una mayor regulación para residencias de estudiantes y otros alojamientos turísticos. El líder de la oposición, Jaume Graells (ERC-EUiA), ha celebrado que el gobierno local de un "paso adelante" en el camino hacia los "cero pisos turísticos" en el municipio. Graells ha definido la aplicación del decreto de la Generalitat como "un gran avance", pero ha señalado la necesidad de limitar las residencias de estudiantes. Por su parte, la líder del PP, Sonia Esplugas, ha hecho hincapié en que el principal problema son los pisos que no tienen licencia y actúan al margen de la ley: "si no hay inspecciones las consecuencias serán las mismas".

Frontera con Barcelona

"La modificación que hoy aportamos es una herramienta para proteger el modelo de ciudad que defendemos: diversa, cohesionada, sostenible y con vocaciones de futuro. Una ciudad que no persigue demonizar al turismo, que genera una importante actividad económica, pero que ha de establecer los límites necesarios para proteger los barrios y el conjuntos de la ciudad del impacto negativo que actualmente provoca sobre la disponibilidad de viviendas para los ciudadanos", ha defendido el concejal de gobierno José Antonio Alcaide.

La prohibición supondrá así el fin de las 522 viviendas de uso turístico registradas en L’Hospitalet, según los últimos datos de la Generalitat. Quedan al margen, claro, todos aquellos que funcionan sin permiso. El fenómeno, sobre todo, lo viven los barrios de Collblanc, la Torrassa o Santa Eulàlia. Zonas fronterizas con Barcelona, bien conectadas en trasporte público con el aeropuerto y la capital catalana y cercanas a enclaves de gran afluencia turística, como el Camp Nou.

De hecho, hace poco más de un año, más de una quincena de entidades y partidos de L'Hospitalet se unieron bajo el paraguas de la plataforma vecinal Contra la Especulación Inmobiliaria y la Masificación Turística (CEIMT), que ya entonces insistía en la urgencia por implementar medidas que “pongan freno a la expulsión de los vecinos y vecinas”, así como denunciaba el aumento descontrolado de los precios de los alquileres y a las “prácticas coercitivas que buscan cambiar el uso residencial habitual para alquileres de temporada o turísticos”.

Suspensión de licencias de residencias

Además, el Pleno hospitalense ha acordado suspender temporalmente la tramitación y otorgamiento de nuevas licencias para alojamientos destinados al colectivo educativo dentro del suelo urbano del municipio, es decir, de nuevas residencias de estudiantes, en aquellas zonas en las que la normativa urbanística permite el uso de vivienda o residencial. Esto supone que residencias como la recientemente estrenada en Bellvitge todavía podrían estudiarse, pero ya no se concederán licencias para residencias en zonas como Collblanc, tal y como ocurrió el pasado verano. Unas promociones que pusieron en pie de guerra a los vecinos de la zona.

Este tipo de negocio se ha expandido también en L’Hospitalet y el área de Barcelona por la rentabilidad del mismo, pero entidades vecinales de L'Hospitalet denuncian que es otro método de “especulación” más y que los precios son inaccesibles para los locales.

Además, también se ha aprobado prorrogar durante un año las suspensiones de licencias acordadas por la Junta de Gobierno Local en sesiones del 6 de noviembre de 2024 y del 30 de julio de 2025, que afectan a las viviendas de uso turístico (HUT), apartamentos turísticos, hostales, pensiones y albergues de juventud. Así, hoteles, hoteles de apartamentosy residencias de estudiantes quedaban fuera de esta regulación. Ahora, sin embargo, tampoco se podrán conceder nuevas licencias de estas últimas.

Requisitos para albergues y residencias

Sobre la modificación del PGM, el ayuntamiento de L’Hospitalet también ha aprobado que las futuras residencias estudiantiles y albergues —una vez se levante la suspensión— pueden emplazarse sólo en edificios con uso exclusivo y sólo en calles de ancho mínimo de 12 metros frente a la fachada principal.

Además, se delimitan dos sectores según la densidad de población para “controlar la concentración de este tipo de establecimientos: el ‘sector 1’, para barrios con una densidad de población superior a la media —como son San Josep, Collblanc, la Torrassa, Santa Eulàlia, La Florida, Les Planes, Can Serra y Pubilla Cases— y el ‘sector 2’, que incluye los barrios con densidad inferior a la media —Centre, Sanfeliu, Gornal y Bellvitge, excepto la parte sur de la Granvia—. El gobierno local sostiene que esta modificación permite “ordenar mejor el territorio, equilibrar su uso turístico y residencial y garantizar un desarrollo urbano más sostenible para la ciudad”.