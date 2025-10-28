Cencia
El Govern destina 104 millones al nuevo centro de medicina regenerativa de la Ciutadella en Barcelona
El futuro PRBB Ciutadella reunirá a 800 investigadores de cuatro centros punteros del BIST y se convertirá en un polo internacional en medicina de precisión
El Govern ha autorizado una inversión de 104 millones de euros para la construcción del futuro PRBB Ciutadella, un edificio de investigación avanzada en medicina regenerativa que se ubicará en la Ciutadella del Coneixement, en los terrenos del antiguo Mercat del Peix, en Barcelona.
El equipamiento permitirá desarrollar un hub de investigación de vanguardia e innovación en medicina de precisión, con el objetivo de impulsar la investigación interdisciplinaria y convertirse en un polo de atracción internacional para científicos de todo el mundo.
Un polo científico de referencia
El edificio contará con 24.700 metros cuadrados y albergará a unos 800 investigadores y una sesentena de grupos de investigación procedentes de cuatro centros del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST): el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC), el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona).
Financiación
Del total de la inversión, 60 millones se financiarán mediante un préstamo de la Generalitat al Consorcio Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), responsable de la gestión del futuro edificio. Los 44 millones restantes procederán de aportaciones del Departamento de Investigación y Universidades, que se concretarán entre los ejercicios presupuestarios 2025 y 2029.
