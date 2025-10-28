La futura piscina descubierta en la zona del Pla de Ponent de Gavà tendrá zona 'fitness' y pádel

La nueva piscina descubierta municipal de Gavà (Baix Llobregat) en Ca n'Horta encara la recta final de la tramitación y definición del proyecto. El Ayuntamiento de Gavà explica que este jueves pasará a aprobación del Pleno municipal el informe de conveniencia y oportunidad, un paso normativamente necesario tanto para determinar la viabilidad económico-financiera como para concretar los espacios y usos del equipamiento.

Las características esenciales están ya definidas en el anteproyecto elaborado por el consistorio y que se deriva de la propuesta ganadora del concurso de ideas convocado en su día. Este anteproyecto incorpora nuevos usos y a las tres piscinas previstas (recreativa, deportiva e infantil) se suman salas de 'fitness' y de actividades dirigidas, así como pistas de pádel. "Esta solución permite dotar a Gavà de la primera piscina pública descubierta, muy reivindicada y necesaria ante las olas de calor y los efectos del cambio climático. Asimismo, da mayor respuesta a la elevada demanda de espacios para la actividad física y el ocio saludable", sostiene el consistorio.

“La financiación ya está garantizada, y lo que se trata ahora es seguir dando pasos en esta nueva fórmula que nos permite que esta piscina se lleve a cabo, haciendo posible que el operador pueda ofrecer otro tipo de actividades y complementar así los servicios”, dice la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia. En el propio Plenario se aprobará una dotación municipal de 1,5 millones de euros para sacar adelante la piscina, de un total de cuatro millones que es el coste de construcción.

Los 2,5 millones restantes les aportará un operador que resultará adjudicatario de la explotación y gestión en régimen de concesión administrativa, después del concurso que se convocará para concretar un modelo de colaboración público-privada, con el que se quiere garantizar la viabilidad del proyecto. "La aportación municipal corresponde a los costes de ejecución de las piscinas, el resto de elementos del proyecto, así como los gastos de explotación y mantenimiento, correrán a cargo de un futuro operador", dice el texto del consistorio.

La futura piscina, ubicada en la zona en la que se desarrolla el macroproyecto urbanístico del Pla de Ponent, ha contado con un fuerte rechazo por parte de entidades vecinales y ecologistas de la zona, que, desde que se anunció el proyecto. Sobre la construcción del complejo de piscinas, la plataforma Aturem el Pla de Ponent ha señalado en distintas ocasiones que su construcción “implicaría la destrucción del entorno histórico de la masía de Ca n'Horta del siglo XVII, una de las masías más emblemáticas del Turó del Calamot”. Así, el ejecutivo local ha defendido que se trata de un equipamiento “largamente reivindicado por la ciudadanía de Gavà” y que "contribuirá a la creación de un espacio público de calidad que mejora claramente las condiciones actuales de la zona".

El proyecto

El anteproyecto establece tres piscinas: una piscina deportiva de tamaño olímpico (25x12,5m), una recreativa y de ocio (de 15x8 metros y con pendiente creciente) y una piscina infantil (de 7x8 metros y 0,5 metros de profundidad). Las tres piscinas quedan rodeadas de zonas de estancia y solarium. La más cercana a las láminas de agua será de césped de bajo consumo y mantenimiento, y en una segunda franja "se ubicarán zonas de prado rústico que respetarán el arbolado existente para crear espacios de sombra", señala el ayuntamiento.

Se construirá un edificio con forma de 'L', con fachadas a la carretera C-245 y al vial del Calamot. En el lado sur, se ubicarán las salas de fitness y otras actividades dirigidas. En el lado oeste, se ubicarán los vestuarios que darán servicio a todas las actividades, así como zonas administrativas y espacio para almacén e instalación. Encima de este módulo se construirán cuatro pistas de pádel exteriores.

"La nueva disposición del edificio deportivo y de servicios y de las piscinas garantiza una mejor integración paisajística del nuevo complejo con el espacio natural y patrimonial que le rodea, favoreciendo una transición más verde hacia el parque del Calamot y la masía de Ca n'Horta", defiende el consistorio.