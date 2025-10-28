Barcelona
Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc obliga a confinar dos escuelas y una residencia
La causa del accidente sería una cañería de riego rota en el Jardín Botánico
Los Mossos encuentran en l'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya
Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc ha obligado a confinar dos escuelas y una residencia de personas mayores en esta zona de Barcelona. Según confirman fuentes municipales a EL PERIÓDICO, la causa del accidente sería la rotura de una cañería de riego del Jardín Botánico, situado en la montaña, este martes a media mañana. El ácido se ha acumulado en un charco de agua y han tenido que tomarse medidas preventivas.
Los Bomberos de Barcelona han acudido al lugar a fijar un perímetro de seguridad y se ha activado la alerta por accidente con mercancías peligrosas. Según detalla el medio municipal betevé, la fuga sería de unos 1.000 litros de ácido nítrico y ha provocado que una persona quedara herida leve.
Tras las medidas de contención del riesgo, los dos equipamientos han sido confinados alrededor de la una del mediodía. Se trata de la escuela Tres Pins y la de educación especial Fundació Aspace Catalunya.
[Habrá ampliación]
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües