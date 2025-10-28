Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc obliga a confinar dos escuelas y una residencia

Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc ha obligado a confinar dos escuelas y una residencia de personas mayores en esta zona de Barcelona. Según confirman fuentes municipales a EL PERIÓDICO, la causa del accidente sería la rotura de una cañería de riego del Jardín Botánico, situado en la montaña, este martes a media mañana. El ácido se ha acumulado en un charco de agua y han tenido que tomarse medidas preventivas.

Los Bomberos de Barcelona han acudido al lugar a fijar un perímetro de seguridad y se ha activado la alerta por accidente con mercancías peligrosas. Según detalla el medio municipal betevé, la fuga sería de unos 1.000 litros de ácido nítrico y ha provocado que una persona quedara herida leve.

Tras las medidas de contención del riesgo, los dos equipamientos han sido confinados alrededor de la una del mediodía. Se trata de la escuela Tres Pins y la de educación especial Fundació Aspace Catalunya.

[Habrá ampliación]