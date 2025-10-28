Dos carriles cortados en la AP-7 y 10 kilómetros de retenciones por la fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión

Un camión cisterna que transportaba gasoil (ONU 1202) ha sufrido este martes un accidente en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), en sentido Girona. El siniestro ha provocado una fuga de unos 11.000 litros de combustible, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, que ha activado en prealerta el plan TRANSCAT por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.

Los Bombers de la Generalitat han desplazado nueve dotaciones hasta el lugar del accidente, donde han trabajado para controlar y contener la fuga procedente de la cisterna. Protección Civil ha confirmado que la situación está bajo control y que no existen riesgos para la población, aunque se mantiene la vigilancia ambiental para evitar cualquier posible contaminación. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Granollers.

El incidente ha causado afectaciones en la circulación. A las 17 horas hay acumulados 10 kilómetros de retenciones entre Cerdanyola del Vallès y el Papiol en la AP-7, que sigue con dos carriles cortados al tráfico.

Dos carriles permanecen abiertos mientras se completan las tareas de trasvase del combustible y de limpieza de la vía. Protección Civil ha indicado que el plan TRANSCAT se mantendrá en prealerta hasta que finalicen las operaciones de seguridad y retirada del gasoil.