Un herido grave en el Hospital de Granollers
Fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès
Los Bombers de la Generalitat han desplazado nueve dotaciones hasta el lugar del accidente y se han generado hasta dos kilómetros de cola
Una fuga de ácido nítrico en Montjuïc obliga a confinar dos escuelas y una residencia
Un camión cisterna que transportaba gasoil (ONU 1202) ha sufrido este martes un accidente en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), en sentido Girona. El siniestro ha provocado una fuga de unos 11.000 litros de combustible, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, que ha activado en prealerta el plan TRANSCAT por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.
Los Bombers de la Generalitat han desplazado nueve dotaciones hasta el lugar del accidente, donde han trabajado para controlar y contener la fuga procedente de la cisterna. Protección Civil ha confirmado que la situación está bajo control y que no existen riesgos para la población, aunque se mantiene la vigilancia ambiental para evitar cualquier posible contaminación. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Granollers.
El incidente ha causado afectaciones en la circulación, con dos kilómetros de retenciones en la AP-7, a la altura de Cardedeu, en sentido Girona, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Dos carriles permanecen abiertos mientras se completan las tareas de trasvase del combustible y de limpieza de la vía. Protección Civil ha indicado que el plan TRANSCAT se mantendrá en prealerta hasta que finalicen las operaciones de seguridad y retirada del gasoil.
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües