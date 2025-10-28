Una empresa compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fábrica textil

La gestora de inversiones Barings y la promotora barcelonesa Salas han adquirido tres solares en el área metropolitana de Barcelona que permitirán construir 345 viviendas. La joint venture, formada hace un año, centra su actividad en los principales municipios de la región, principalmente en Barcelona y Madrid.

En Gavà, se prevé la construcción de 278 apartamentos acompañados de 2.300 metros cuadrados para servicios y retail. Las parcelas se sitúan a 20 minutos del centro de Barcelona y a 10 minutos de la playa, con acceso a una estación de tren que conectará la zona con la capital catalana.

En Terrassa, la operación se centra en la antigua Masia Freixa, una fábrica textil de 1948 que se convertirá en el proyecto Industrial Freixa. La promoción incluirá 67 viviendas tipo dúplex de entre uno y tres dormitorios, de las cuales un 30% serán asequibles. El proyecto combina la rehabilitación de un edificio histórico con vivienda moderna, dentro de un plan de regeneración urbana del centro de la ciudad.

Estas compras se suman a la adquisición previa de un proyecto de 41 viviendas en Tiana, actualmente en construcción. Salas, promotora con experiencia en vivienda social y protegida, desarrolla actualmente una cartera de 4.700 viviendas en Catalunya y Madrid. Barings, por su parte, es una firma internacional de gestión de activos.

Los proyectos destacan por su ubicación estratégica y la combinación de vivienda nueva con la recuperación de espacios industriales antiguos, un patrón cada vez más habitual en la planificación urbana del área metropolitana de Barcelona.