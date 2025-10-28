El ‘Distrito 11’ de Barcelona y Palestina echa a andar con un comité asesor y suma a Sarajevo

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en la concreción del ‘Distrito 11, Ciudades Palestinas’ impulsando el comité asesor del proyecto, que aglutina a 40 entidades y que presidirá el exdirector de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Manel Vila, quién ya se encargó de la misma iniciativa de Sarajevo en 1995. Este nuevo órgano tendrá un papel asesor, propositivo y de coordinación, facilitando la relación entre las instituciones implicadas, así como vehiculando las ideas de las ONGs, universidades, colegios profesionales y ‘think tanks’.

El alcalde, Jaume Collboni, ha presentado el proyecto este martes, junto a la segunda teniente de alcalde y responsable del distrito, Maria Eugènia Gay. “Es un salto cualitativo muy importante en la tradición de solidaridad de Barcelona”, ha insistido el primer edil. Pese al alto al fuego en Gaza, “es obvio que la herida que ha dejado abierta tardará muchos años en superarse”, ha avisado el alcalde. Ese será el punto en el que entra en juego el proyecto, que ya nació con la idea de no solo apoyar durante la guerra, sino también en la recuperación de las ciudades devastadas.

"Queremos contribuir a sanar esta herida que no recae solo sobre el pueblo palestino, sino sobre toda la conciencia internacional por haber dejado que esto suceda", ha sostenido Collboni. A través del ‘Distrito 11’, la capital catalana responderá a las “demandas que hagan” las ciudades palestinas, también con otras iniciativas que puedan realizar otras entidades. El objetivo es poner a la disposición de Palestina todo el talento que hay en la capital catalana, como un distrito más de la ciudad.

Sarajevo se une al ‘Distrito 11’

Collboni ha anunciado que el alcalde de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, le ha contactado para adherirse al ‘Distrito 11’ y colaborar en el proyecto del que un día su ciudad fue partícipe. La iniciativa la ideó el exalcalde Pasqual Maragall durante la guerra de los Balcanes en 1995.

Es la primera ciudad que se suma al programa barcelonés de ayuda a Palestina, en el que el alcalde barcelonés asegura que otros municipios han mostrado interés y que, por tanto, se prevé que se añadan más aliados.

Reuniones entre 3 y 4 veces al año

El alcalde no tiene duda de que Barcelona “volverá a escribir una idea de éxito”. El nuevo órgano que ha echado a andar ahora se reunirá entre 3 y 4 veces al año y se dividirá en comisiones para organizar los ámbitos que abordará el proyecto.

Maria Eugènia Gay ha destacado que el comité no será "tan solo un órgano consultivo", sino que facilitará mezclar el rigor técnico con el sentido ético de la ciudad para transferirlo a las ciudades de Palestina.