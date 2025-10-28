Entre Bruc y Urquinaona
Un camión semi volcado obliga a cortar la ronda Sant Pere de Barcelona
El vehículo ha podido ser enderezado y la circulación se ha restablecido sobre las 19 horas
La ronda Sant Pere de Barcelona ha sido cortada este martes por la tarde entre la calle Bruc y la plaza Urquinaona después de que un camión que realizaba tareas de carga y descarga volcara y quedara inclinado sobre las ruedas de un lado del vehículo a la altura del número 28.
Según fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana, el incidente tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde y se dio por resuelto dos horas más tarde. Siete dotaciones de los Bombers de la ciudad trabajaron en el lugar. Enderezaron el vehículo y lograron dejarlo en condiciones de circular. La circulación pudo restablecerse hacia las siete de la tarde. No se han registrado heridos en el suceso.
