Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entre Bruc y Urquinaona

Un camión semi volcado obliga a cortar la ronda Sant Pere de Barcelona

El vehículo ha podido ser enderezado y la circulación se ha restablecido sobre las 19 horas

Cortada la ronda Sant Pere de Barcelona por un camión semi volcado mientras realizaba tareas de carga y descarga

Cortada la ronda Sant Pere de Barcelona por un camión semi volcado mientras realizaba tareas de carga y descarga / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ronda Sant Pere de Barcelona ha sido cortada este martes por la tarde entre la calle Bruc y la plaza Urquinaona después de que un camión que realizaba tareas de carga y descarga volcara y quedara inclinado sobre las ruedas de un lado del vehículo a la altura del número 28.

Según fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana, el incidente tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde y se dio por resuelto dos horas más tarde. Siete dotaciones de los Bombers de la ciudad trabajaron en el lugar. Enderezaron el vehículo y lograron dejarlo en condiciones de circular. La circulación pudo restablecerse hacia las siete de la tarde. No se han registrado heridos en el suceso.

TEMAS

  1. Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
  2. Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
  3. Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
  4. Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
  5. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  6. El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
  7. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  8. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela

Un camión semi volcado obliga a cortar la ronda Sant Pere de Barcelona

Un camión semi volcado obliga a cortar la ronda Sant Pere de Barcelona

Adiós al edificio centenario de la antigua estación de la Sagrera: cuenta atrás para su derribo

Adiós al edificio centenario de la antigua estación de la Sagrera: cuenta atrás para su derribo

Sídney invita a Barcelona y Nueva York a explicar su estrategia en la gestión de la noche

Sídney invita a Barcelona y Nueva York a explicar su estrategia en la gestión de la noche

El Govern destina 104 millones al nuevo centro de medicina regenerativa de la Ciutadella en Barcelona

El Govern destina 104 millones al nuevo centro de medicina regenerativa de la Ciutadella en Barcelona

El Port de Barcelona arranca la licitación de la futura conexión eléctrica del Moll Adossat

El Port de Barcelona arranca la licitación de la futura conexión eléctrica del Moll Adossat

La oposición de L’Hospitalet no logra reprender al ‘gobierno Quirós’ en materia de seguridad tras forzar un Pleno extraordinario

La oposición de L’Hospitalet no logra reprender al ‘gobierno Quirós’ en materia de seguridad tras forzar un Pleno extraordinario

L’Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y eliminará todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028

L’Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y eliminará todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028

Dos carriles cortados en la AP-7 y 10 kilómetros de retenciones por la fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión

Dos carriles cortados en la AP-7 y 10 kilómetros de retenciones por la fuga de 11.000 litros de gasoil tras un accidente de camión