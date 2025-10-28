Deshielo
Collboni y la FAVB acercan posiciones con un protocolo de colaboración
La relación entre el consistorio y la federación de asociaciones de vecinos había decaído desde la salida de Ada Colau de la alcaldía
Miquel Borràs: "Nos ha perjudicado tener gente próxima en el gobierno de Barcelona"
La Favb nombra nuevo presidente a Miquel Borràs
Representantes del gobierno municipal de Barcelona y la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) se han reunido este lunes para crear un protocolo de relación con el objetivo de reforzar los vínculos de colaboración y diálogo para mejorar la vida en los barrios de la ciudad.
El alcalde, Jaume Collboni, y el presidente de la FAVB, Miquel Borràs, han coincidido en hacer valer el "papel relevante e histórico" de la FAVB como interlocutor del gobierno municipal, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
Durante el encuentro, ambas partes han elaborado un protocolo de relación que será la "herramienta de trabajo y el marco para fortalecer este diálogo, garantizar la transparencia institucional y promover la participación activa" de las entidades vecinales en la definición de las políticas públicas.
El protocolo contempla la creación de mesas temáticas que se reunirán periódicamente y que estarán formadas por representantes políticos y técnicos de las áreas implicadas. De entrada, se plantean las siguientes mesas de trabajo: vivienda, convivencia y seguridad, medio ambiente, urbanismo, plan de barrios y participación.
