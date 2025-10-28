Choque entre Barcelona y el Gremi d’Hotels por la eliminación de los pisos turísticos en 2028

Aunque todavía faltan más de dos años para 2028, desde que el Ayuntamiento de Barcelona anunció que para entonces eliminará todos los pisos turísticos de la ciudad, el debate no ha dejado de intensificarse. El diálogo celebrado este martes Foment del Treball entre el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, y el presidente de Turisme de Barcelona y el Gremi d’Hotels, Jordi Clos, ha vuelto a ser una muestra de ello. El representante del gremio hotelero ha pedido que se mantengan los pisos turísticos que no son “individuales” y se encuentran en propiedad verticales, algo que ha rechazado Valls. Para el consistorio, no hay excepción que valga.

A pesar de reconocer la “problemática de los pisos turísticos” y la necesidad de regularlo, Clos ha defendido que se evalúe mantener aquellos que se encuentran en propiedades verticales al considerar que tienen un impacto similar a los hoteles y no generan tantos “problemas de convivencia” y de “intranquilidad” como los que se encuentran aislados en edificios en los que también hay vivienda residencial. Según él, eso ha sido el “cáncer” que ha llevado al “desprestigio del turismo”.

El presidente del Gremi d’Hotels ha argumentado la petición porque habrá falta de oferta cuando se eliminen los pisos turísticos, teniendo en cuenta, además, la limitación del Peuat. Así pues, quiere que cuando se aproxime la fecha de eliminación en 2028, se evalúe los que son “convertibles o no convertibles” en vivienda residencial.

“No se hará ninguna diferenciación”

Valls ha cerrado rápido la puerta a esta petición. “No se hará ninguna diferenciación”, ha asegurado, remarcando de nuevo que la medida busca abordar el “principal reto de la ciudad, que es la vivienda”, el cual recuerda que “también interpela al sector turístico. El teniente de alcalde ha cargado contra plataformas como Airbnb por ofrecer anuncios ilegales. “Es la primera vez que me encuentro que alguien vende algo y no se asegura que sea legal”, ha afirmado.

Cuando se eliminen los pisos turísticos, Valls admite que "quizás" puede haber un "choque" en la oferta, pero defiende que “hay capacidad para 4.000 plazas más en toda la ciudad” y que en el ámbito hotelero hay que tener una visión metropolitana y "descentralizar" las plazas hoteleras. Según datos de un estudio del Ayuntamiento, sólo el 15% de las fincas con pisos turísticos tienen una concentración de cinco o más viviendas destinadas a uso turístico. La mayoría se encuentran en el Eixample, que es una zona tensionada.