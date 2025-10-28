La Diagonal de Barcelona estrena esta Navidad una iluminación propia y singular

El tramo más comercial de la Diagonal, entre Francesc Macià y paseo de Gràcia, lleva muchos años sin una iluminación de Navidad a la altura de la avenida. Sea por obras o por falta de apoyo de una parte de los operadores, se ha ornamentado modestamente e incluso en 2018 se quedó sin luces por un problema con la empresa suministradora. Las quejas han sido continuas, hasta que el nuevo equipo a la cabeza de la asociación Diagonal Boulevard ha decidido apretar el acelerador para que el pujante eje --que no ha dejado de ganar nuevos comercios y visitantes desde su renovación--, tenga un montaje navideño de diseño y a medida, al nivel del vecino paseo de Gràcia. Se inspira en el modernismo de Gaudí, como precalentamiento al centenario de la muerte del arquitecto en 2026, cuando Barcelona será también Capital Mundial de la Arquitectura.

Instaladas desde hace días, las 300 piezas de colores tienen forma de estrella, medallón y diamante, a las que se suman otros 300 elementos colgantes de led blanco para hacerlo más vistoso. Los primeros están revestidos de telas de colores que teñirán su luz, imitando espectaculares vitrales y evocando a la creatividad de Gaudí, relata Teresa Guirado, presidenta del eje comercial. Aguardan el día del encendido oficial en la ciudad, el 22 de noviembre, en que también celebrarán una pequeña inauguración propia, con comerciantes y entidades de la ciudad.

Imagen de la ornamentación ya instalada, lista para su estreno el 22 de noviembre. / EP

Con el montaje elegido, Diagonal Boulevard quiere que cada elemento recuerde a la "Barcelona más artística e inspiradora" e invite a levantar la mirada. De hecho, la empresa que ha creado la decoración es la misma que viste el paseo de Gràcia, Ximénez Group. Al tratarse de un diseño especial para la avenida, han tenido que suscribir un contrato de cuatro años que permita su amortización, como sucede en los grandes ejes con iluminaciones específicas. De ese modo, anualmente se abonarán más de 200.000 euros más IVA, de los que el consistorio sufraga --como en otras calles--- el 75%, y el eje de comerciantes cubre el resto.

Los proveedores de la ornamentación enfatizan que el despliegue utiliza tecnología LED de bajo consumo y el sistema Ecogreenlux, que reduce hasta un 60% el gasto energético respecto a instalaciones convencionales, además de "disminuir hasta un 93% la contaminación lumínica dirigida hacia la atmósfera".

Sumar más asociados

La aritmética ha sido compleja en el caso de la Diagonal. Lamentablemente, en la ciudad todavía son muchas las grandes marcas que se desentienden de los ejes en los que se instalan, no se asocian y por tanto no abonan nada por la iluminación de la que se benefician. En el caso de ese tramo de la Diagonal --el de mayor empuje comercial--, la concatenación de la crisis que precedió a sus obras de reurbanización, más los largos meses de trabajos en las aceras, más su progresiva reactivación comercial, mantuvieron una baja cifra de asociados. Desde mayo, con la renovación de algunos cargos de la entidad y la entrada de una nueva gerente se ha promovido el asociacionismo: casi se han doblado las adhesiones hasta alcanzar a más de 40 operadores, alentado por la consolidación del proyecto comercial, que sigue viento en popa.

Todavía queda trabajo, dado que el tramo en cuestión suma 160 establecimientos, pero Guirado es optimista, porque se están adheriendo incluso comercios de calles colindantes y su plan de trabajo incluye planes de dinamización y encuentros de 'networking' que sean útiles al colectivo.

Objetivo 2029: la Diagonal entera

La campaña navideña se afronta como el inicio de una nueva etapa en que la Diagonal saca pecho, como calle comercial clave en la ciudad, que tiene la virtud de contar con más paseantes y clientes locales que turistas. "Sabemos que los montajes de Navidad generan mucho flujo porque son un gran reclamo", añade Guirado. Tanto, que se han marcado el reto de ampliar alianzas en los próximos años, hasta poder engalanar los más de 11 kilómetros totales de la avenida en 2029, cuando finalice el actual contrato de la iluminación. Lo ven viable, porque se trata de la "gran arteria vial de Barcelona", y también de entrada y salida. Y con la prolongación del tranvía y el resto de tramos reurbanizados, consideran que la avenida lo merecerá claramente.