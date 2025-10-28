Barcelona es la capital española con más proporción de habitantes extranjeros y donde más crece

Barcelona está más poblada ahora que hace 25 años. Si se toman los registros más actualizados, la ciudad contaba con 1.734.267 habitantes el pasado 1 de junio, un 13,67% más que en el 2000. En cifras totales, ha ganado 236.831 vecinos respecto a finales del siglo pasado. El aumento no atiende a un incremento de la natalidad, que cayó de 9,2 nacimientos por 1.000 barceloneses en 2010 a 6,7 en 2023, según las cifras que recopila el ayuntamiento. Si la urbe no ha perdido residentes en lo que va de milenio ha sido gracias a la inmigración, que ha recalado en la capital catalana en una proporción superior a la de cualquier otra gran ciudad en España y que casi duplica a la del conjunto del país.

“De las diez ciudades más pobladas del Estado español, es la que ha registrado un aumento más pronunciado de población de origen extranjero”, constata el primer informe del Observatorio de las Migraciones y el Refugio que el Institut Metròpoli ha elaborado para el Ayuntamiento de Barcelona. El examen de la evolución desde 2010 revela que, “tanto en términos absolutos como relativos”, Barcelona “presenta un crecimiento reciente mucho más intenso de la población extranjera” que otras metrópolis españolas. “Este incremento es muy superior al del resto de grandes ciudades españolas”, distingue el dictamen.

La ciudad catalana albergaba 612.529 personas nacidas en el extranjero a principios de 2025, un 35,4% de los residentes, según el padrón barcelonés. Las otras tres grandes capitales que acogen más personas provenientes de otros países que la media del país son Palma (29,2% del censo), Madrid (28%) y València (24,3%), según promedios del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024. El informe diferencia que la colonia foránea se ha ensanchado en esas tres urbes desde la década pasada “con variaciones mucho más modestas” que en Barcelona.

La proporción de habitantes de otras latitudes ha escalado un 11,9% entre 2010 y 2024 en Barcelona, tal como se desprende de los indicadores del INE. Entre los municipios con más de 270.000 vecinos, el porcentaje solo es mayor en L'Hospitalet de Llobregat, con un 36,2% de residentes foráneos.

En Madrid están hoy empadronados algo más de un millón de ciudadanos de otros países, el 30,2% de sus 3,5 millones de habitantes. El índice de población extranjera sobre el censo de la capital de España ha ascendido un 6,9% entre 2010 y 2024. En el mismo período, se ha elevado un 7,1% en Valencia y un 5,4% en Palma.

La ciudadanía de Barcelona nacida en otros países se ha disparado un 80,1% en los últimos 15 años

El contraste con el resto de grandes localidades “evidencia la singularidad e intensidad del crecimiento migratorio en la capital catalana”, postula la investigación del Institut Metròpoli. En el 2000, solo 46.015 vecinos con visado de otros estados constaban inscritos en Barcelona. La cifra ha subido en 411.230 personas, mientras la cantidad de vecinos con nacionalidad española ha retrocedido en 176.749 en un cuarto de siglo.

Motor demográfico

Tras haber crecido durante el siglo XX con el traslado de inmigrantes procedentes de otras regiones, el flujo de personas que han cruzado fronteras internacionales ha sido el “motor demográfico” de Barcelona desde el 2000, señala Pau Alarcón, investigador del Institut Metròpoli. “La diferencia respecto al pasado es la nacionalidad o el lugar de nacimiento: antes era migración interna y ahora es migración transnacional”, distingue el sociólogo, uno de los autores del análisis del centro.

El estudio aprecia que, desde que comenzó el siglo XXI, Barcelona “se ha consolidado como una ciudad con una alta complejidad demográfica y cultural”, fruto de las “diversas oleadas” de llegadas de nuevos residentes de fuera de España: primero, con “la demanda de mano de obra en sectores como la construcción, el servicio doméstico o la hostelería” y, tras un descenso moderado a raíz de la crisis financiera de 2008, el trasiego ha vuelto “al alza” en los últimos años, en que “se ha diversificado el origen de las personas migradas”.

Un tercio de los ciudadanos de Barcelona tiene orígenes foráneos, mientras que la tasa en España era del 18,2% en 2024, de acuerdo a los últimos datos del INE. Además, el 24,6% de los residentes en la urbe catalana carecía de pasaporte español el año pasado; a nivel nacional, el 13,4% de la población no era española. La ciudadanía de Barcelona nacida en otros países se ha disparado un 80,1% en los últimos 15 años. En comparación, en Madrid se ha ampliado un 46% desde principios de la década pasada. Por nacionalidad, se contabiliza un 61,2% más de residentes con pasaporte foráneo en la capital catalana desde 2010.

El porcentaje de foráneos que se ha establecido en la capital catalana ha escalado un 11,9% entre 2010 y 2024, por un 6,9% en Madrid en el mismo periodo

Los autores del análisis se refieren al “crecimiento sostenido de la población de origen extranjero” y “la progresiva reducción del número de residentes nacidos en España” como las dos claves de la “marcada” transformación de la configuración de Barcelona en dos décadas y media. Si bien queda por desentrañar cuál es la particularidad barcelonesa por la que capta más ciudadanía de fuera, los expertos detectan el efecto de los procesos de migración laboral y reagrupación familiar en las estadísticas.

Disparidad de perfiles

En la Barcelona globalizada en la que la mayoría de los habitantes de 25 a 39 años provienen de otras naciones, existe una “dualidad importante” entre quienes se mudan a la ciudad, identifica Alarcón. A la continua necesidad de trabajadores para empleos poco cualificados se han sumado profesionales muy formados y vecinos con alto poder adquisitivo.

Una mujer pasea con su hijo delante de la playa de Barcelona. / ZOWY VOETEN

El Institut Metròpoli apunta a los costes de la vivienda como un factor de segregación en Barcelona. “Los hogares de origen extranjero destinan un 41,6% de los ingresos a cubrir los gastos de la vivienda, mientras que los hogares autóctonos dedican un 18,5%”, estima Alarcón. “Esto también explica en gran parte por qué el 70% de la población migrante vive en viviendas de alquiler, mientras que entre la población nacida en el Estado español solo es un 20%”, agrega.

Aparte, existen desigualdades entre quiénes deben invertir más del 60% de sus ingresos a pagar la renta de un piso en la ciudad. “La tasa de sobrecarga de los hogares es altísima entre la población nacida en el extranjero, un 42,7%, mientras que en la población nacida en España está en un 9,5% y, en el caso de hogares mixtos, en un 16,1%”, cifra Alarcón. El sociólogo advierte que la brecha “se agravaría más” si se diferenciara entre inmigrantes de países ricos y pobres, que sí comparten haber venido a buscar trabajo a Barcelona. “Por la estructura de la población autóctona, que está muy envejecida, la economía de la ciudad se habría hundido si no hubiese llegadas”, concluye.