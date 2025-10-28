Más de la mitad de los barceloneses nacidos en el extranjero se declaran de centro-derecha

¿Los resultados electorales en Barcelona podrían cambiar con el voto de los vecinos extranjeros? La respuesta se halla más en el terreno de la política ficción que en el de las certezas. De todos modos, los estudios más recientes que chequean el posicionamiento político de los foráneos residentes en la capital catalana los caracterizan como más conservadores que la población española de la ciudad.

Las diferencias ideológicas y en adscripción partidista según nacionalidad “son estadísticamente significativas” en Barcelona, sostiene el informe del Observatorio de las Migraciones y el Refugio, elaborado por el Institut Metròpoli para el Ayuntamiento de Barcelona. El dictamen toma la Encuesta Sociopolítica de 2024 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat como referencia. Y cifra que el 53,8% de los barceloneses nacidos en España se sitúan en la izquierda, por el 32,6% de los extranjeros.

En cambio, el 37% de los vecinos de la capital catalana con orígenes fuera se confiesa de centro, donde se inscribe el 25,3% de los residentes con pasaporte español. A su vez, un 18% de los inmigrantes internacionales asentados en la ciudad se identifica con la derecha, por un 12% entre los autóctonos.

El director del estudio del Observatorio de Migraciones de Barcelona, Albert Sales, explica que investigaciones en otros países han acreditado que “la practica religiosa acostumbra a asociarse con valores más conservadores” entre los inmigrantes. La Encuesta de Interculturalidad del ayuntamiento de 2024 estima que el 51,4% de los barceloneses con ciudadanía extranjera es practicante su fe, por el 28,2% de quienes poseen la nacionalidad española.

Menos ‘procesistas’

El Institut Metròpoli encuadra a los habitantes de Barcelona provenientes de otros países en “una ubicación más centrada o de derechas”. Contrasta “con la inclinación hacia la izquierda de una buena parte de la población de nacionalidad española”. La tesis tiene correlación en los partidos con que los migrantes manifiestan más proximidad.

“Las personas con nacionalidad extranjera o doble se identifican más con partidos no independentistas (54,2%) que las nacidas en España (39%) y, al contrario, se identifican mucho menos con partidos independentistas (8,2% frente al 36,6%)”, distingue el dictamen. También aprecia diferencias en la afinidad con fuerzas progresistas o conservadoras: “Las personas con nacionalidad extranjera o doble se sienten menos identificadas con los partidos de izquierda (37,9%) que las nacidas en España (55,1%) y al contrario ocurre con los partidos de derecha (24,5% y 20,5%, respectivamente)”.

El informe ahonda en los resultados de una encuesta del CEO con 1.501 entrevistados, del que se extrae cuáles podrían ser las formaciones que recabasen más sufragios entre los nuevos barceloneses. A tenor del sondeo, quienes obtienen más porcentaje de apoyo entre los inmigrantes que entre los nacionales son el PSC (23,6% de respaldo entre personas de nacionalidad extranjera, un 3,8% más que entre españoles), el PP (10,6%, un 5,9% más), Ciutadans (6,1%, un 4,6% más) y Vox (4,2%, un 1,8% más). En cambio, los extranjeros de Barcelona simpatizan menos que los vecinos nacidos en España con Sumar-En Comú Podem (9,7% de apoyo, un 1,5% menos que entre los autóctonos), Junts (3,6%, un 8,4% menos), ERC (2,4%, un 15,9% menos), CUP (2,1%, un 3,6% menos) y Aliança Catalana (sin apoyos, por un 0,6% entre los nativos).

Influencia a la larga

Sales advierte que la muestra de estudio es pequeña como para extraer conclusiones categóricas. En todo caso, postula que, si cunde el abstencionismo entre los electores de origen extranjero de la capital, su peso pasará inadvertido, “pero si la participación es elevada sí se notará”.

“A la larga, obviamente, debe tener influencia porque la demografía y las características de la población barcelonesa están cambiando muy rápido”, expresa Sales. Alerta de que, pese a que ya supone un tercio del censo, existe una “infrarrepresentación” de los habitantes de distintas procedencias. “El grueso está en etapas de actividad laboral e irá adquiriendo el derecho a voto; por lo tanto, la demografía puede cambiar el comportamiento electoral”, pronostica.

No obstante, la participación de los ciudadanos de otros países en las elecciones queda condicionado a que obtengan la nacionalidad española. Existen excepciones, tanto en el caso de los naturales de otros países comunitarios -con derecho a voto en las europeas y las municipales, para lo que deben registrarse- y de otros 13 países, limitado a los comicios locales. Se da la paradoja de que el censo electoral mengua en Barcelona, pese a que no para de crecer en población. El 37,3% de los inmigrantes entrevistados no congenia con ninguna formación o elude responder.

Por otro lado, un 2,5% de los residentes extranjeros en la ciudad se declara de extrema derecha, por un 0,9% entre los ciudadanos con nacionalidad española. Además, un 40% de los foráneos cree negativo que lleguen migrantes musulmanes a Barcelona, por un 18,5% entre los españoles. “Hay una competición entre comunidades de gente recién llegada, con rentas bajas y en barrios con recursos escasos, en los que usar el discurso islamofóbo como defensa y factor de diferenciación es relativamente sencillo”, comenta Sales.