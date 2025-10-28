Adiós al edificio centenario de la antigua estación de la Sagrera: cuenta atrás para su derribo

El desarrollo urbanístico del entorno de la Sagrera se cobrará el edificio centenario de la antigua estación de mercancías, que se derribará a principios de año.

Así lo confirman Adif, propietaria del inmueble, y Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), la sociedad dedicada a la implantación de la alta velocidad y el desarrollo urbanístico de todo el proyecto participada por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

El edificio, que servía para gestionar la paquetería que llegaba a Barcelona desde 1922, frente a las obras de La Sagrera. / MANU MITRU / EPC

Concepto innovador

Situado en la calle Baixada de la Sagrera, se alzó para convertirse en el centro logístico de la pequeña paquetería de Barcelona. Antiguamente los paquetes que llegaban a Barcelona lo hacían en tren y se descargaban en los andenes de la ciudad. Pero hubo un momento en que se optó por concepto innovador: centralizar toda la paquetería en este lugar, como el Amazon de la época. Entre 1918 y 1922 se construyó la estación de Mercancías de La Sagrera, con una veintena de vías y 200.000 metros cuadrados, en la que sobresalía el edificio en el que se procesaban todos los envíos.

Gran velocidad

“Los paquetes se dividían entre los de pequeña velocidad y gran velocidad dependiendo de si eran servicio express o no”, explica el historiador especialista en transporte y director de Términus, Centro de Estudios del Transporte (CET), Joan Carles Salmerón. Los vecinos de cierta edad pueden recordar un espacio repleto de paquetes y como del lugar partían furgonetas todo el día.

Eso fue así hasta finales de la década de 1990. Si la Sagrera se convertirá en la mayor estación ferroviaria de Barcelona, a la espera también de la ampliación de Sants, es debido a que antes ha existido esta gran estación de mercancías.

La falta de conservación ha obligado a colocar redes para evitar el desprendimiento de elementos de la fachada del edificio de la antigua estación de mercancías de La Sagrera. / MANU MITRU / EPC

Decisión polémica

Pese a la suciedad y el mal estado de una fachada en la que no se ha intervenido durante mucho tiempo, desde la distancia se vislumbra la arquitectura propia del edificio centenario. “Es una decisión errónea, es un crimen derribar el último edificio histórico que queda en la Sagrera, aún más cuando la gran obra de la estación ya está terminada y no hay ninguna necesidad”, afirma Salmerón. Para el historiador, este vestigio explica parte de la evolución de la ciudad. La decisión de derribarlo contrasta con la conservación de edificios similares, como el de Madrid Puerta Atocha, donde se ubican las actuales oficinas de Adif; y las de Zaragoza Delicias, reconvertidas en el centro de control de toda la línea Madrid-Barcelona.

El edificio se ubica en la calle Baixada de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

Cese de actividad

El edificio cuenta con una planta baja de techo alto y tres superiores. En la planta baja se hallaban las oficinas de la antigua terminal ferroviaria de mercancías. Actualmente, cerca de 60 trabajadores de Adif aún operan en sus dependencias, dirigiendo desde este lugar las obras de la futura estación intermodal. También es aún el punto de recepción, de información y presentación de las obras.

El cese de actividad está fechada para el 31 de diciembre, cuando los empleados se trasladarán a nuevos espacios de oficinas próximos a las zonas de obras, según el gestor de la infraestructura.

Trabajadores y familiares vivían en las plantas superiores del edificio hasta el año 2010. / MANU MITRU / EPC

"Medida excepcional"

En las plantas superiores había diez pisos donde residieron familias de ferroviarios hasta 2010 y unas dependencias destinadas al personal ferroviario que por razones del servicio tenía que pernoctar junto a la terminal.

“Adif no realiza demoliciones de forma indiscriminada”, asegura el gestor, que indica que se trata de una "medida excepcional y justificada, adoptada únicamente cuando no existe interés en la conservación del inmueble", y que en este caso "se inscribe en la reordenación de los espacios a ambos lados de la estación que lleva a cabo BSAV".

BSAV indica que el edificio no cumple con la nueva cota que tendrá la zona urbanizada en el futuro. / MANU MITRU / EPC

Edificación terciaria y hotelera

Aunque no es en el mismo emplazamiento del edificio, en las construcciones que flanquearán la estación está prevista edificación terciaria y hotelera. No obstante, BSAV explica que uno de los motivos que justifican la demolición del edificio es que el terreno sobre el que se asienta no se encuentra en la cota definitiva prevista para el ámbito. “Una vez se complete la urbanización del entorno, el nivel del suelo quedará alineado con la calle Gran de la Sagrera. Esto implicaría que toda la planta baja del edificio y parte de la primera quedarían completamente enterradas por debajo del nivel de la calle”, explica la sociedad. El edificio también entraría en conflicto, añade, con la alineación de la calle que da acceso a la estación, la construcción de la rampa de salida de la estación de los autobuses y los taxis, así como con la de acceso de los coches a los aparcamientos desde el lado montaña.