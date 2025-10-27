El Zoo de Barcelona acelera su gran transformación con el horizonte en 2030: así serán los nuevos espacios

El Zoo de Barcelona acelera su gran transformación para convertirse en un nuevo espacio de referencia para la preservación de la biodiversidad. El proyecto, que está previsto que culmine en 2030, busca ofrecer nuevas experiencias a los visitantes y renovar por completo sus instalaciones. Tal como ha explicado el alcalde, Jaume Collboni, esta fase representa la “recta final” de la evolución que ha hecho el parque para mejorar su forma de relacionarse con los visitantes, incorporando nuevas tecnologías, una vertiente más experiencial y una profunda transformación física del recinto, siempre con los animales como protagonistas.

La renovación del Zoo es una pieza clave en la transformación global del entorno de la Ciutadella, que aspira a consolidarse como un gran polo verde, científico y ciudadano en el corazón de Barcelona, con la Ciutadella del Coneixement. Además, se suma la reforma del Parc de la Ciutadella en 11 de sus 14 hectáreas, con proyectos tan icónicos como la restauración del Umbracle y la del Castell dels Tres Dragons. Todo ello conformará una gran puerta de entrada al Zoo.

Muchas de estas actuaciones están en marcha o a punto de arrancar, otras lo harán en 2026, ha apuntado el alcalde. La más inmediata, que se anunció este enero, es el nuevo acceso a la Ciutadella por la calle Wellington en primavera de 2027. Esta apertura será la puerta de entrada a un nuevo paseo dentro del parque que transitará desde la confluencia de la calle Wellington con la calle de Villena hasta el paseo de Picasso y atravesará el Zoo con un paso inferior. Es una intensa reivindicación de la UPF y los vecinos de la Vila Olímpica, que tienen que dar un gran rodeo para entrar al parque o llegar a Ciutat Vella.

Así será la pasarela que permitirá entrar al parque de la Ciutadella desde Wellington / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Un viaje interactivo

La idea es que esta transformación permita a los visitantes conocer a las especies y hábitats más amenazados a la vez que se refuerza el liderazgo del Zoo en proyectos de investigación y conservación en colaboración con los principales centros científicos del país. Por eso el Zoo da un paso adelante con nuevas áreas y propuestas, como espacios inmersivos de contacto con la naturaleza, nuevas tecnologías y una agenda de actividades adaptadas a diferentes públicos.

Uno de los principales proyectos que se han dado a conocer y para el que se abrirá el concurso internacional de arquitectura en las próximas semanas es el llamado 'Bioscope', un centro de conocimiento que ofrecerá un viaje interactivo sobre el origen y la evolución de las especies.

Recreación del nuevo centro Bioscope del Zoo de Barcelona. / Ayuntamiento de Barcelona

Contará con elementos multimedia y museografía con la que el visitante podrá descubrir y observar los ecosistemas de animales como peces, reptiles y anfibios. Será un edificio de unos 3.000 metros cuadrados y una zona exterior que sumarán un total de 7.200 m². Se ubicará en la zona norte del Zoo, en la confluencia entre las calles Wellington y Pujades.

Aunque todavía está en una fase inicial y se conocen pocos detalles, sí se sabe que tendrá una arquitectura y un diseño singulares y una inversión de 18 millones de euros, que aportará Barcelona de Serveis Municipals (BSM).

El mundo de las islas

Otro de los proyectos será el de 'Aïllats', una experiencia inmersiva e interactiva donde los visitantes se sumergirán en el mundo de las islas, consideradas auténticos laboratorios naturales de la evolución. Se podrán conocer los ecosistemas insulares y los proyectos de conservación y reintroducción que se están llevando a cabo en el Zoo.

Recreación del nuevo espacio Aïllats del Zoo de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona

Un paseo por hábitats mediterráneos

El tercer proyecto en el que el Zoo ha empezado a trabajar es 'Descobrim la Mediterrània', una gran área en la que los visitantes podrán hacer una inmersión en un paisaje mediterráneo y conocer, por ejemplo, los problemas ambientales y de pérdida de biodiversidad de los deltas mediterráneos y observar especies emblemáticas de la fauna mediterránea que actualmente se encuentran amenazadas.