Palau Sant Jordi

Refuerzo del transporte público para los tres conciertos de Lady Gaga en Barcelona

Dónde celebrar el ‘Gagaween’: las fiestas de Halloween por el retorno de Lady Gaga a Barcelona

Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina…: los conciertos más esperados del otoño

Lady Gaga en una actuación reciente.

Lady Gaga en una actuación reciente. / Chris Pizzello / AP

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado servicios especiales de transporte público con motivo de los tres conciertos que Lady Gaga ofrecerá esta semana en el Palau Sant Jordi. Las actuaciones tendrán lugar el martes 28, miércoles 29 y viernes 31, todos a las 21:00 h.

Para facilitar la llegada y la salida del público, TMB pondrá en marcha autobuses lanzadera que conectarán la plaza de Espanya con el Palau Sant Jordi. Los autobuses de subida circularán de 18:30 a 21:00 horas, mientras que los de bajada se activarán a partir de las 23:00 horas, una vez finalicen los conciertos.

Los vehículos estarán identificados con el indicador “Pl. Espanya – Palau St. Jordi” y aceptarán todos los títulos del sistema tarifario integrado, ha informado TMB.

Además, TMB recuerda que el metro funcionará hasta medianoche el martes y el miércoles, y hasta las 2 de la madrugada el viernes, como es habitual.

