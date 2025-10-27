Territori inicia una prueba piloto para reducir el impacto sonoro en la C-31 a su paso por Castelldefels y Gavà

Los departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y de Interior han puesto en marcha una prueba piloto en la C-31, a la altura de Castelldefels y Gavà (Baix Llobregat), para reducir el impacto sonoro de la infraestructura en el entorno y "contribuir así a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía". De este modo, tal y como explica el Govern de la Generalitat en un comunicado, a partir de la noche de este lunes 27 de octubre y hasta mañana martes 28, se reducirá la velocidad máxima permitida en horario nocturno en un tramo de seis kilómetros." Se calcula que esta medida puede beneficiar a unos 2.500 vecinos y vecinas, y que el trayecto solo se alargará en un minuto", apunta el texto.

De este modo, hasta el 4 de diciembre, cada noche entre las 22.00 y las 7.00 horas, se limitará la velocidad máxima permitida a 70 kilómetros por hora. Actualmente, en este tramo de la C-31 se puede circular como máximo entre 80 kilómetros por hora a 100 kilómetros hora, según la zona. "Esta medida irá acompañada de controles para garantizar su cumplimiento", apunta la Generalitat. “La reducción de la velocidad en horario nocturno representa una medida que nos permite mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas optimizando las infraestructuras ya existentes, asevera el Director de Infraestructures de Mobilitat, David Prat.

En el marco de esta prueba piloto, ya se han instalado dos sonómetros en la C-31 para monitorizar las emisiones sonoras antes y después de la reducción de la velocidad máxima permitida. Estos datos se cruzarán, además, con los de intensidad media de tráfico y velocidad media de circulación. También se han instalado sonómetros en la red viaria del entorno. “Es necesario explorar fórmulas para reducir el impacto acústico, especialmente durante la noche, y así proteger el descanso de las personas que viven cerca de la C-31, avanzando al mismo tiempo hacia una movilidad más respetuosa con el entorno", dice por su parte la Directora de Transports i Mobilitat, Susi López.

Plan estratégico

"El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica trabaja para lograr unas infraestructuras de movilidad más amables y saludables. En este sentido, está elaborando un plan estratégico para reducir de manera significativa el impacto acústico de la red viaria de la Generalitat, manteniendo la eficiencia de la movilidad y optimizando las infraestructuras viales existentes", sigue el comunicado.

Una de las medidas contempladas consiste en reducir la velocidad máxima permitida durante la noche en tramos con gran densidad de viviendas cercanas, con el fin de favorecer el descanso nocturno de la población; en esta línea, se ha puesto en marcha la prueba piloto en la C-31. “La gestión del tráfico mediante la reducción de la velocidad nos permitirá aumentar la seguridad vial y también mejorar la calidad ambiental de este entorno urbano", defiende por su parte el Director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

Este plan, señala Territori, sigue las recomendaciones del informe 'Environmental noise in Europe – 2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente', que indica que el ruido es el segundo factor más importante de carga ambiental de enfermedades, después de la contaminación del aire. El Plan de Seguridad Vial 2024-2026 pretende conseguir una movilidad más segura, sostenible y saludable, y propone una serie de objetivos generales entre los cuales se incluye la reducción de las emisiones del tráfico privado en Catalunya.

La reducción de la contaminación acústica permite disfrutar también de un entorno más saludable. Así, la Directora de Canvi Climàtic i Calitat Ambiental, Sonsoles Letang, sostiene que "el plan estratégico para la reducción del impacto acústico de la red viaria de la Generalitat tiene una sinergia total con la estrategia para disminuir la contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero (GEI) generados por los vehículos". "Estos tres vectores —el ruido, la contaminación atmosférica y la mitigación del cambio climático— están entrelazados e interconectados”, añade.