Rodalies desprogramó 807 trenes en septiembre: una media de uno cada hora

Los usuarios habituales de Rodalies conocen bien un tipo de incidencia de la que no suelen publicarse estadísticas: los trenes que desaparecen de las pantallas informativas. Se trata de trenes desprogramados, en muchos casos suprimidos porque no llegaron a salir de origen o porque la acumulación de retrasos los solaparía con otros. Un informe de puntualidad de toda la red española de Renfe hace aflorar una aproximación a esta porción de las incidencias.

Hasta 807 trenes programados por Renfe durante el mes de septiembre se suprimieron o no llegaron a circular siguiendo la parrilla de horarios de la red de Rodalies de Barcelona, lo que corresponde a una media de 27 trenes al día o, lo que es lo mismo, más de uno por cada hora.

Los informes mensuales de puntualidad que Renfe ha publicado por primera vez a partir del mes de septiembre, en un ejercicio de transparencia, muestran un cumplimiento del servicio del 96,1%, que corresponde a la "relación entre los trenes realizados y los programados, reflejando cancelaciones o supresiones", según indica la operadora en el documento. La red de Rodalies tenía en septiembre 20.682 circulaciones programadas, por lo que el 3,9% de los trenes que no cumplieron la previsión equivale a 807 servicios.

"Desviación de la planificación"

A preguntas de este diario, Renfe ha matizado que el dato sobre el cumplimiento del servicio no refleja exactamente la supresión de trenes, sino la "desviación sobre la planificación del servicio" debido a diversas causas. Como por ejemplo, la aplicación del Plan Alternativo de Transporte que del 22 al 28 de septiembre cortó la línea R2 Sur entre Gavà y Sitges por las obras en la estación de Castelldefels. "La cifra refleja cancelaciones no totales", señala Renfe.

Asimismo, cuando se produce una incidencia, se acumulan los retrasos y se tensiona la red. Por ello, los siguientes trenes pueden sufrir cancelaciones debido a motivos de operatividad, argumenta, para garantizar la fluidez de la circulación en las vías. Los motivos pueden conducir a esta supresión pueden ser las incidencias en las infraestructuras y en el propio tren, la falta del maquinista en el momento de partir el convoy, el vandalismo, la meteorología o los arrollamientos.

Los usuarios de Rodalies esperan la llegada de su próximo tren en la estación de Sants. / MANU MITRU / EPC

Restablecimiento complejo

Los cortes de circulación por incidencias llevan muy a menudo a Renfe a habilitar planes alternativos de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios. Una vez recuperado el servicio, el restablecimiento de la frecuencia puede tardar y aún puede acarrear supresión de trenes. En el caso de los atropellamientos, la circulación se interrumpe de forma prolongada, por lo que muchos trenes pueden no llegar a salir. Se trata de alteraciones que después pueden significar, según remarca la operadora, una compensación posterior mediante la circulación de dos convoyes donde antes estaba programado solo uno. No precisa, sin embargo, cuántos de los 806 desprogramados en septiembre se compensaron ni cómo.

Con todo ello, el incumplimiento del servicio difiere mucho del que registra la red de Cercanías de Madrid, que cuenta con un 66% más de circulaciones (34.297). La relación entre los trenes realizados y los programados en la capital española arroja una cifra de 377 convoyes suprimidos este septiembre, menos de la mitad que en la red barcelonesa. Para Renfe, no son sistemas comparables entre sí, debido a que el entramado e interconexión entre las líneas difiere mucho. En Barcelona, señala, se comparten las vías de Rodalies con Regionals, así como con las mercancías. También es distinto el número de intervenciones y obras que se están realizando, que tensionan el trafico ferroviario en el caso de Rodalies.

Rodalies tenía más de 20.000 circulaciones programadas para el mes de septiembre. / MANU MITRU / EPC

Acumulación de retrasos

"Los problemas se concentran en las horas punta, que es cuando circulan la mayoría de los usuarios de Rodalies", explica el responsable de Operadores de Renfe de UGT, Francisco Cárdenas, que señala que los trenes van llenos y se detienen más tiempo en cada estación para cargar y descargar, con lo que van acumulando retrasos, que repercuten en toda la línea. A ello se suma el cuello de botella en la entrada de Barcelona, en una infraestructura con menor capacidad de la necesaria. Los retrasos acumulados, coincide Cárdenas, pueden desembocar en la supresión de circulaciones.

En ocasiones, los maquinistas no están disponibles y el servicio no llega a salir. "Llegas tarde porque vienes de otro tren que ha tenido una incidencia. Renfe cuenta con un retén de conductores para cubrir estos casos, pero no siempre se logra alcanzar las necesidades y quedan trenes sin salir", explica a EL PERIÓDICO un maquinista que prefiere mantenerse en el anonimato.

La acumulación de retrasos pueden acabar al final del día con la desprogramación de algunos trenes por motivos operativos. / MANU MITRU / EPC

Andenes llenos

El vandalismo impide en ocasiones la salida de los convoyes a primera hora porque el cristal del conductor puede estar grafiteado y le impide la visibilidad. Puede ocurrir que debía partir un tren doble, y en su lugar circula otro en configuración sencilla, lo que afecta igualmente al buen funcionamiento del servicio. Los usuarios se acumulan en los andenes y no cuentan con suficiente espacio para subirse al tren.

"De 7:00 a 9:00 de la mañana, cuando se produce el mayor pico de viajeros, faltan trenes, maquinistas y vías de estacionamiento”, sentencia el portavoz de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia. Es por ello que cualquier cancelación es crucial porque el tren de detrás debe asumir el propio pasaje y el del tren suprimido. Sin embargo, Garcia considera que los problemas en Rodalies no solo se dan en las horas punta, sino que los retrasos se van acumulando a lo largo del día debido a las múltiples incidencias y al final de la jornada se producen también cancelaciones.

Rodalies contó con más de 20.000 circulaciones de trenes programados durante septiembre. / MANU MITRU / EPC

Diferencia entre cancelaciones

Sin embargo, enfatiza que, más que la cantidad, es preciso ver dónde se producen las cancelaciones. "No es lo mismo suprimir un tren que cuenta con otra frecuencia al cabo de diez minutos que prescindir de uno que tardará luego media hora, una hora o más” en volver a pasar. En ese caso, los usuarios se quedan en los andenes sin opción a una alternativa viable para poder llegar al trabajo o seguir con su jornada tal y como la tenían planificada.

Los datos hechos públicos solo reflejan el comportamiento en Rodalies de Barcelona, mientras que no detallan el cumplimiento horario en el caso de Regionals y Larga Distancia, que permanecen sin publicitarse. Para Garcia, la Generalitat ha puesto el foco en Rodalies de Barcelona debido a que concentra el grueso de los usuarios. “No se presta suficiente atención más allá de la tercera corona”, afirma, afectada especialmente por las cancelaciones debido a las menores frecuencias de los servicios.