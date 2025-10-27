Rodalies de Barcelona es la red más impuntual de España: los trenes con retraso circulan de media 20,3 minutos tarde

Aunque la mayoría de los trenes de la red de Rodalies llegan a destino final con menos de cinco minutos de retraso, cuando se produce una demora es excepcionalmente prolongada, según los informes mensuales de puntualidad que Renfe ha publicado por primera vez. El retraso promedio de los trenes que llegaron tarde a su destino final fue de 20,3 minutos en septiembre. Julio fue, hasta ahora, el mes con peor desempeño del año, con un retraso medio que alcanzó los 24,9 minutos.

Barcelona es así la red que registra peor comportamiento de todas las de Cercanías en España en los trenes que llegan fuera de su hora programada. Supera ampliamente a Madrid, cuya demora de los trenes con retraso al final de su trayecto fue de 11 minutos de media en septiembre. El retraso medio considerando todas las circulaciones fue menor también en Madrid (0,5 minutos) que en Barcelona (1,1 minutos).

También Barcelona es la que presenta los peores resultados sobre la regularidad del servicio, que indica la frecuencia en la que pasa un tren respecto a la circulación anterior. Esa regularidad no se cumple en una de cada cuatro ocasiones.

Límites de velocidad

Aún así, Renfe indica que la mayor parte de los trenes de la red de Rodalies de Barcelona, el 95%, llegaron puntuales o con menos de 5 minutos de retraso. El dato contrasta con otro que indica que más de la mitad (52,3%) no llegaron durante su trayecto a las estaciones a la hora programada. La operadora explica que es debido a que los convoyes, pese a demorarse en algunos puntos, recuperan el tiempo perdido durante el resto del trayecto y logran alcanzar el destino final según lo planificado.

El coordinador del sector ferroviario de CCOO en Renfe, Pau Mercè, lo corrobora: “en la programación de los horarios se deja mucho cojín". Eso es debido a que en muchos puntos, "existe una limitación de velocidad que obliga a los trenes a circular más lentamente por el estado de la infraestructura. Si ese tramo ya se ha arreglado, el tren ya puede circular más rápido” y recupera muchos minutos. Según Mercè, existe un desfase entre los horarios del servicio establecidos en cada punto con las limitaciones de velocidad que deben seguir los convoyes por el estado de la infraestructura.

Llegada a la estación

La puntualidad se mide con un margen de tres minutos en las estaciones intermedias y de cinco en el destino final, lo que según la operadora también explicaría la diferencia en los resultados.

Aún así, Barcelona registra el porcentaje de cumplimiento horario más bajo de todas las redes de Cercanías en el Estado. Mientras que en Barcelona la mitad no llegan a la estación a su hora, en Madrid sí lo logran siete de cada diez. Junto con Barcelona, las redes de Cercanías más impuntuales son las de Murcia-Alicante y Sevilla, aunque su comportamiento es algo mejor, ya que seis de cada diez circulaciones van a la hora prevista durante todo su trayecto. En el otro extremo, en redes como Zaragoza y Cádiz nueve de cada diez trenes llegan a su hora en cada estación. Renfe insiste en que las redes no son comparables debido a que se trata de mallas muy distintas entre sí. La de Barcelona está muy tensionada y, además, en obras en muchos puntos.

Horas punta

"Nos molesta especialmente el dato que asegura que el 95% de los trenes llegan con menos de 5 minutos de retraso", afirma el portavoz de Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, que considera que se trata de "una falta de respeto al usuario porque la percepción sobre la puntualidad es muy diferente".

Según Francisco Cárdenas, responsable de Operadores de Renfe en UGT, los retrasos se concentran en las horas punta, cuando más usuarios viajan y la red está más saturada. Señala que el problema no es tanto cuántos trenes llegan puntuales, sino cuántas personas se ven afectadas por los retrasos. Cada día laborable unas 400.000 personas utilizan Rodalies, y entre las 7 y las 9 de la mañana se registra la mayor afluencia y densidad de circulaciones. “El resto del día los trenes funcionan con mayor normalidad”, añade.

Sin embargo, para Garcia, "las incidencias continúan todo el día y sobre todo también al final, que es cuando se acumulan los retrasos de toda la jornada y todo el sistema se desestabiliza. "Esperamos la publicación a principios de año próximo de la nueva web de Renfe en la que debe reflejar los horarios y el estado de la circulación de trenes de forma fiable", señala el portavoz de PTP.