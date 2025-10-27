La renovación de La Mola: abre al público como sala de exposiciones el comedor del antiguo restaurante

El antiguo comedor del mítico restaurante que coronaba la cima de La Mola ha reabierto sus puertas, pero ahora sin el chisporroteo de las brasas ni el bullicio de las sobremesas que durante décadas marcaron la identidad excursionista del Vallès. Este lunes 27 de octubre, la Diputación de Barcelona ha presentado la Sala Mirador, famosa por sus grandes ventanales, ahora reconvertido en un espacio expositivo dedicado a la historia y al patrimonio del monasterio de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

El nuevo equipamiento ha sido el resultado de casi dos años de trabajos y una inversión de 60.000 euros destinada a la limpieza y adecuación del edificio. La inauguración estaba prevista para julio, pero “un contratiempo meteorológico” ha retrasado las obras.

Nuevo espacio expositivo del conjunto monumental de La Mola, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac / MANU MITRU / EPC

La Sala Mirador puede acoger hasta 100 personas, la misma capacidad que tenía el antiguo restaurante, y abrirá cada día de 9 a 14 horas —a las 10 en invierno—, con acceso gratuito. Junto a ella se ha recuperado también la Sala Aixopluc, un antiguo almacén que funcionará ahora como zona de descanso y refugio para excursionistas. También, unos nuevos lavabos, que todavía se están construyendo, donde estaban las cocinas.

Nuevo espacio expositivo del conjunto monumental de La Mola / MANU MITRU / EPC

“Nuestro objetivo ha sido dignificar el espacio y ofrecer una experiencia distinta, más amable y abierta a todo el mundo”, ha explicado la directora del parque natural, Sònia Llobet. Paneles, vitrinas y material audiovisual narran la evolución del monasterio, sus transformaciones arquitectónicas y su relación con el macizo. “Hemos querido crear una exposición atemporal que invite a descubrir también otros rincones del parque”, ha añadido.

La muestra ya existía parcialmente en la antigua sala Aixopluc, que hasta ahora se utilizaba como trastero y no era visible. Su traslado y restauración han permitido, por primera vez, recorrer de forma unificada todos los espacios del antiguo monasterio: la iglesia, la Sala Aixopluc y la Sala Mirador.

Sala Mirador, antiguo comedor de la Mola / MANU MITRU / EPC

Un cambio de modelo definitivo

La decisión de cerrar el restaurante y transformar el espacio fue adoptada por la Diputación de Barcelona (DIBA) hace 22 meses. “Nuestra labor ha sido preservar el entorno natural”, ha subrayado el responsable del Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, Xesco Gomar. “La falta de conexión a la red de agua y electricidad, unida a la degradación ambiental, hacía insostenible mantener la actividad anterior. Ahora este es un espacio abierto a toda la ciudadanía, pero con criterios de sostenibilidad y respeto”.

Conjunto monumental de La Mola, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

La reforma ha incluido la instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de recogida de aguas pluviales. Los lavabos, sin embargo, aún no están terminados. “De momento hay unos lavabos secos para urgencias, pero en cuestión de días habrá unos servicios mínimos abiertos al público”, ha asegurado Llobet. “Esperaremos al Plan Director, que definirá qué instalaciones podemos habilitar sin comprometer el entorno”.

Xesco Gomar y el alcalde de Matadepera ante los medios de comunicación / MANU MITRU / EPC

"La montaña respira mejor"

El vacío dejado por el restaurante ha cambiado por completo la fisonomía de la cima, según han apuntado los responsables. La Diputación ha calculado que la afluencia de visitantes se ha reducido en torno a un 20%. “La masificación ha disminuido y la montaña ha respirado mejor”, ha resumido el alcalde de Matadepera. “La sintonía con la Diputación ha sido total. Hemos entendido que era necesario preservar, Guillem Montagut, mejor este espacio natural, y el resultado nos ha dado la razón”.

Un guarda forestal observa por el ventanal de la Sala Mirador / MANU MITRU / EPC

El cierre de la actividad hostelera ha permitido también recuperar fuentes y caminos afectados por la erosión y reducir la contaminación en la zona alta del parque. “Ha sido un paso necesario para devolver a La Mola su valor patrimonial y ambiental”, ha añadido Montagut.