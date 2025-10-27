Urbanismo
Una remodelada plaza de la Bòbila mejora la conexión urbana entre L'Hospitalet y Esplugues
Las obras han durado 12 meses y han tenido un coste total de 3,1 millones de euros
CONTEXTO | Comienzan las obras que convertirán la plaza de la Bòbila, frontera entre Esplugues y L'Hospitalet, en un refugio climático
La nueva plaza de la Bòbila se ha renaturalizado y ha mejorado la conexión del espacio público entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de L’Hospitalet y Esplugues presentaron este sábado la nueva plaza de la Bòbila tras las obras de renovación.
Las obras han durado 12 meses y han servido para renovar el espacio que durante los últimos 10 años había acogido el mercado provisional de Can Vidalet. La actuación, con un coste total de 3.128.410,05 euros, ha permitido mejorar y transformar un ámbito de 11.716,86 metros cuadrados de superficie.
Entre las actuaciones, destaca el incremento del verde urbano, la mejora del drenaje o la creación de espacios amplios y accesibles. El proyecto ha implicado la urbanización de un tramo de la avenida de Severo Ochoa (que en Esplugues recibe el nombre de avenida del Torrent), que se transforma en una rambla con la acera lateral ampliada y nuevo arbolado.
Con estas modificaciones, la plaza de la Bòbila se convierte en "un centro neurálgico" entre L’Hospitalet y Esplugues de Llobregat, ya que varias calles confluyen en un espacio común que reúne gran parte de los equipamientos del barrio: el nuevo Mercado de Can Vidalet, el Centro Cultural La Bòbila, la biblioteca municipal y el CAP.
