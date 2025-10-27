Tradición en las calles
MAPA | Dónde comprar castañas y boniatos en Barcelona: todos los puestos de este otoño 2025
GUÍA | Todos los Santos en Barcelona: horarios de cementerios, refuerzo del transporte y nuevas zonas para cenizas
Este otoño, Barcelona vuelve a llenarse de aroma a castañas y boniatos asados. Los tradicionales puestos de temporada volverán a instalarse en decenas de puntos distintos de la ciudad, para ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de este clásico del otoño catalán.
En el siguiente mapa, podrás localizar fácilmente todos los puestos de castañas y boniatos en Barcelona este otoño 2025.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Restablecida la circulación de trenes de la R1 en Badalona tras la caída de una gran carpa en las vías
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües