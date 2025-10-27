MAPA | Dónde comprar castañas y boniatos en Barcelona: todos los puestos de este otoño 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puesto de castañas, en una imagen de archivo.

Barcelona
Este otoño, Barcelona vuelve a llenarse de aroma a castañas y boniatos asados. Los tradicionales puestos de temporada volverán a instalarse en decenas de puntos distintos de la ciudad, para ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de este clásico del otoño catalán.

En el siguiente mapa, podrás localizar fácilmente todos los puestos de castañas y boniatos en Barcelona este otoño 2025.

