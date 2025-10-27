Polémica en el Hospital Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú por el cierre de la cafetería a partir del mediodía

La cafetería del Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú ha reducido el horario de atención al público, y desde el 20 de octubre el servicio con personal acaba a las 13:00 horas. Después, el espacio permanece abierto hasta las 21:00 horas con máquinas de vending. La medida ha sido rechazada por los trabajadores y también por el Ayuntamiento de la capital del Garraf. El alcalde, Juan Luis Ruiz, ha enviado una carta a la dirección del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès y el Garraf (CSAPG) pidiendo que se estudie revertir este recorte horario porque genera un "agravio significativo e innecesario" para los usuarios, familiares y trabajadores. El CSAPG prevé dar una respuesta a las quejas a partir de este martes y el comité de empresa critica que el Consorci haya tomado la medida "de forma totalmente unilateral".

Desde el comité de empresa del Hospital Sant Antoni, la presidenta, Mari Carmen Morcillo, critica que el servicio de cafetería ha ido menguando los últimos dos años. El recorte empezó con un cierre los fines de semana, y ahora hace un año el horario de los días laborables también se redujo, finalizando el servicio a las 16:00 horas. Ahora, además, se ha reducido la atención al público hasta las 13:00 horas.

La medida fue comunicada a principios de mes a los trabajadores, que quedaron "muy sorprendidos", especialmente porque no se les había hecho partícipes de la decisión "cuando ya hacía un año que había quejas por el cierre de los fines de semana". Morcillo también relata a la Agència Catalana de Notícies que años atrás el bar ofrecía un menú de mediodía para cualquier trabajador o usuario del hospital, un servicio que se redujo para solamente el personal del centro. En el último año, explica la presidenta del comité, el servicio ya quedó condicionado a encargos previos de los trabajadores.

"Han llegado a pedir por Glovo"

El comité lamenta que Sant Antoni "es el hospital de la capital de comarca, pero cada vez ofrece menos servicios", y advierte de la situación en que se encuentran los usuarios de urgencias, "que tienen que dar la vuelta por la calle para acceder a la cafetería". "Ahora, además, una cafetería que solo ofrece máquinas de vending la mayoría de horas", critica Morcillo, que asegura que ha habido varios casos de pacientes o acompañantes "que han acabado pidiendo la comida a Glovo para poder comer algo mientras están cuatro o cinco horas en la sala de espera de urgencias".

El servicio de bar en Sant Antoni lo gestiona una empresa subcontratada y Morcillo reprocha al CSAPG que se les argumente este recorte del servicio "por causas económicas". "Es que disponer de comida caliente y una cafetería básica no tendría que ser un bien económico, sino un servicio esencial para usuarios y trabajadores", replica. Al mismo tiempo, el comité se muestra molesto por las diferencias del mismo servicio entre los otros hospitales del mismo consorcio, en Sant Pere de Ribes y Vilafranca del Penedès, "donde hay una amplia variedad de comida y bebidas con un servicio de mucha calidad". Morcillo resalta que en el hospital de Vilanova hay más camas de ingreso que en el de Vilafranca.

Por su parte, el alcalde Ruiz ha manifestado por carta su discrepancia sobre el recorte, ha pedido al consorcio sanitario que estudie las posibilidades de revertir la situación y ha mostrado su apoyo en el comité de empresa. Los trabajadores han empezado una recogida de firmas en este mismo sentido y no descartan movilizaciones si no obtienen respuesta. A su vez, fuentes del CSAPG indican que están valorando la carta del alcalde, así como las quejas manifestadas y añaden que será este martes cuando ofrecerán una respuesta.