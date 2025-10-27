Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies

Las plataformas de usuarios del tren han emitido este lunes un comunicado denunciando que la futura lanzadera al aeropuerto, la R-Aeroport, que el viernes inició el periodo de pruebas y debe entrar en servicio entre finales de 2026 y principios de 2027, saturará aún más el túnel de Passeig de Gràcia, por donde circulan las líneas R2 y Regionals de Catalunya, “con el incremento de retrasos que puede suponer” cualquier incidencia.

La futura lanzadera aumentará la frecuencia de la conexión entre Barcelona y el aeropuerto, de los actuales 30 minutos a los 15. Por ello, las plataformas lamentan que el reducido espacio de vías por el cuello de botella que es Barcelona lo ocupará un servicio destinado en buena medida a los turistas, en detrimento del transporte de los miles de personas que van cada día al trabajo o lugar de estudios.

Limitación del crecimiento

Las plataformas de usuarios, que sí defienden que FGC opere la nueva línea, indican sin embargo que ocupar las vías del túnel de Passeig de Gràcia con esta lanzadera impedirá la posibilidad de que sean utilizadas para descongestionar el segundo, el de plaza Catalunya, aún más tensionado, ya que soporta la circulación de las líneas R1, R3 y R4. Con ello, consideran que se limitará a su vez su necesario crecimiento para absorber el aumento de pasajeros del tren.

Promoció del Transport Públic ha lanzado el comunicado, que suscriben también las plataformas Dignitat a les Vies, Trens Dignes Ebre-Priorat, Defensem el Tren de l’Empordà, Salvem l’R2 Nord, Perquè No ens Fotin el Tren, Plataforma d’Usuaris i Usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat, Propera Parada: Valls y Usuaris Avant Catalunya.

Sin conexión en el Vallès

Los representantes de los usuarios indican asimismo que cuando la lanzadera entre en servicio, los municipios del Vallès Oriental se quedarán sin la conexión directa al aeropuerto a través de la R2, ya que los trenes que parten de Sant Celoni cambiarán su recorrido para acabar en Castelldefels.

Es por ello que reclaman que la Generalitat "rectifique este despropósito y estudie la mejora global de la red, pensando en las necesidades de todas las personas usuarias de Rodalies”. Las plataformas proponen como alternativa que la línea R4 norte que pasa por Manresa, Terrassa y Sabadell se prolongue hacia las dos nuevas estaciones del aeropuerto, pasando por el túnel de Passeig de Gràcia. Con ello consideran que se lograría descongestionar los túneles de Barcelona, que son “el principal cuello de botella del sistema”. Asimismo, añaden que la R11 que parte de Figueres pueda ir a la estación actual de la T2, cuyo uso en el futuro, cuando entren en servicio las nuevas estaciones en la T1 y T2 del aeropuerto, es todavía una incógnita.