La llama del Fossar de les Moreres se apaga por una avería y reaviva el debate sobre su cuidado en Barcelona

La llama del Fossar de les Moreres, símbolo de la memoria de los caídos durante el asedio de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, ha permanecido apagada durante al menos cuatro días, lo que ha provocado la indignación de entidades memorialistas y algunos representantes políticos.

La asociación Memorial 1714 denunció la situación en redes sociales el pasado martes 21 de octubre, asegurando que, según los vecinos, el pebetero estaba sin fuego "desde el domingo 19". En su mensaje, la entidad expresó su malestar con contundencia: “Una vez más, el Ayuntamiento de Barcelona muestra su desprecio por Barcelona y Catalunya. No es la primera vez, ¿cuánto tardaréis ahora?”, rezaba la publicación.

Avería eléctrica

Al día siguiente, miércoles 22, el grupo municipal de Esquerra Republicana (ERC) en el Ayuntamiento de Barcelona presentó un ruego por escrito dirigido al Distrito de Ciutat Vella para exigir que se vuelva a encender la llama “de forma inmediata”.

“El pebetero del Fossar de les Moreres no puede estar ni un día más apagado”, publicó el grupo republicano en la red X (antes Twitter), reclamando al gobierno del distrito que garantice su mantenimiento permanente.

El escrito, firmado por Alba Segura Gomila, portavoz de ERC en el Distrito de Ciutat Vella, señalaba que “la llama del pebetero del Fossar de les Moreres es el símbolo de la lucha del pueblo catalán por sus derechos y libertades nacionales y sociales”, y pedía al distrito “velar para que permanezca encendida de forma permanente”.

Fuentes municipales han explicado a este diario que fue ese día cuando la institución se percató de que el pebetero estaba apagado. También informan de que esto se debía a una avería en el suministro eléctrico. El viernes 24 ya se pudo arreglar y, desde entonces, funciona con normalidad.

Carga simbólica

No es la primera vez que un fallo técnico en el pebetero provoca polémica. Durante el mandato de Ada Colau, un incidente similar provocó críticas vecinales y comentarios en redes sociales, a los que la entonces alcaldesa respondió con ironía al escribir que “por las noches se dedica a apagar pebeteros”.

El Fossar de les Moreres, situado en el distrito de Ciutat Vella, es una plaza con una gran carga simbólica. Fue inaugurada el 11 de septiembre de 1989 por el entonces alcalde Pasqual Maragall, en memoria de los defensores de la ciudad caídos en 1714. En el año 2001 se instaló el pebetero del que surge la llama permanente que rinde homenaje a su recuerdo.