Los laterales de Gran Via entre Padilla y Castillejos se reformarán a partir del segundo semestre de 2026

El consejo de barrio del Fort Pienc ha abordado este lunes las obras de reforma que afectan al tramo de Gran Via que va de Castillejos a Padilla y que están planteadas para reformar las aceras y las calzadas laterales de este tramo, que han sufrido en los últimos años el deterioro lógico por la proximidad de las obras de la reforma de la plaza de las Glòries y de la construcción de los túneles que ahora discurren por debajo de esta.

El ámbito de actuación municipal afecta a unos 9.000 metros cuadrados en un tramo de la Gran Via con unos 130 metros de largo. Actualmente, la situación de esos laterales es de provisionalidad a causa de las obras citadas.

Recorte y restitución

Las aceras fueron recortadas inicialmente por los trabajos en la zona de entrada de los túneles, y posteriormente restituidas aunque con elementos de hormigón, en algunos puntos con las barreras amarillas denominadas New Jersey. El objetivo de la reforma es que en cada lado haya seis metros de acera, con arbolado, y seis metros de calzada. En el lado montaña, está previsto un único carril de circulación, para bus y taxi. En el lado mar, se permitirá el paso del vehículo privado.

En el consejo de barrio, presidido por el teniente de alcalde Jordi Valls, concejal del Eixample, el anuncio de las obras no ha suscitado una polémica significativa, como sí ha sucedido con la inseguridad que según varios de sus residentes afecta a la zona.

Manifiesto

Lo ha subrayado una vecina, Mireia Roca, que ha intervenido en nombre de la AFA Fort Pienc, del Eje comercial Fort Pienc, AFA Fort Pius, AFA Sagrat Cor Diputació, AFA el Trenc de Fort Pienc y la Agrupació de Veïns Parc Antiga Carretera d’Horta. Roca ha leído un manifiesto firmado por estas entidades. “Los vecinos del Fort Pienc decimos basta”, ha empezado, y ha proclamado “el malestar” vecinal ante el hecho de que sus hijos tengan que convivir “con la venta de drogas, la suciedad, el alcoholismo, las peleas constantes, el tráfico y consumo de droga a plena luz del día, junto a institutos, en las plazas y los parques”. “Vivimos con miedo y rabia”, ha añadido.

“Decimos basta a que nuestros mayores salgan a la calle con miedo de ser robados o agredidos”, ha proseguido la portavoz de las entidades, que ha desgranado una serie de situaciones vinculadas con la inseguridad que han llevado a Valls a contestarle que organizará un encuentro del barrio con el intendente de seguridad de Eixample para comentar la cuestión.

El concejal del Eixample ha afirmado que no quería distinguir entre percepción y realidad, en el sentido de que no quería minimizar las quejas: "La percepción forma parte de la realidad", ha dicho. En el debate sobre la seguridad en Barcelona existen datos de sobre los hechos delictivos que tienen lugar y también sobre cómo de insegura se siente la gente.

Carriles bici y patinetes

Roca ha subrayado que faltan recursos para combatir estas situaciones, así como “presencia policial, contundencia contra la delincuencia, más limpieza y atención afectiva al sinhogarismo”. “Exigimos soluciones urgentes. ¿Cuándo piensan defender nuestro derecho a vivir en paz, con seguridad y dignidad? Fort Pienc no puede esperar más y hay que pasar a la acción”, ha terminado.

Otros vecinos han alertado también del mal estado de la vía entre Marina y paseo de Sant Joan, que incluye que sigan pintados carriles bici en las aceras, lo que estimula que los ciclistas circulen por ellos. También se han escuchado quejar por la circulación de patinetes de forma que amenazan la integridad de los peatones.