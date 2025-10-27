Tráfico
El incendio de un vehículo corta la A-2 y provoca largas retenciones en Barcelona
La autovía A-2 está sufriendo este lunes por la mañana importantes afectaciones al tráfico tras el incendio de un vehículo a la altura de Corbera de Llobregat, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
El incidente, que se ha producido poco después de las siete, ha obligado a cortar completamente la circulación en ambos sentidos, generando largas colas desde Castellbisbal hasta Corbera en dirección Barcelona y desde Pallejà hasta Corbera en dirección Lleida. También se han registrado retenciones entre Pallejà y Cornellà en sentido Barcelona.
A las 8:00 h se ha podido reabrir la circulación en sentido Lleida, aunque las retenciones han continuado desde Sant Vicenç dels Horts. En cambio, la vía ha seguido cortada en sentido Barcelona, con colas que se extendían desde Castellbisbal.
Una media hora después, Trànsit ha informado de la reapertura parcial de la autovía, con un único carril habilitado en sentido Barcelona. Por ello, las colas persisten en la zona de Esparreguera a Abrera y de Castellbisbal a Corbera. También siguen habiendo colas de Sant Vicenç dels Horts a Corbera en sentido Lleida
