Un espectáculo inmersivo de luz y música inunda de color una basílica de Barcelona

'Luminiscence'
Gisela Macedo
Tras pasar por varias ciudades europeas, el espectáculo inmersivo 'Luminiscence' llega a Barcelona. Durante la última semana de octubre y a lo largo de todo el mes de noviembre, la Basílica de Santa María del Pi (Ciutat Vella) se convierte en el escenario de esta propuesta que combina música, luz y tecnología.
Creado por la productora Lotchi en colaboración con Banijay Iberia, este formato de espectáculo ha pasado por ciudades de Francia, Alemania y Países Bajos. En España, 'Luminiscence' debutó este verano en San Sebastián, en la Catedral del Buen Pastor, antes de llegar ahora a la capital catalana.
Dos formatos en tres idiomas
La función tiene una duración aproximada de 50 minutos y aprovecha la arquitectura gótica de Santa María del Pi como lienzo para una proyección de 'video mapping', acompañada de música. El espectáculo se presenta en dos formatos distintos: uno con las voces de una coral en directo y otro con música digital sincronizada con las imágenes.
En la versión con voces en directo, el Coro Francesc Valls interpretará un repertorio que incluye obras de Beethoven, Bach, Verdi o Vivaldi, entre otros. Las entradas para esta modalidad parten de los 25 euros, según la ubicación del asiento. Por otro lado, en la versión con música digital, el precio inicial es de 18 euros. El espectáculo ofrece sesiones en inglés, catalán y castellano.
Las entradas pueden adquirirse online o presencialmente el mismo día de la función en la Basílica de Santa María del Pi (Plaça del Pi, 7).
