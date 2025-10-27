Endesa reforma una subestación de Vilanova i la Geltrú que da servicio a casi 50.000 personas

Endesa ha anunciado a través de un comunicado que recientemente han finalizado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de una de las principales subestaciones de Vilanova i la Geltrú, en el Garraf, con el objetivo de "incrementar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico a 48.000 clientes", repartidos entre la capital de la comarca y los municipios de Canyelles, Cubelles, Sitges y Sant Pere de Ribes. Las obras suponen una inversión de 278.000 euros, que la compañía declara haber aportado íntegramente.

Las obras, que empezaron en el mes de marzo y acaban de finalizar, han consistido en la sustitución de uno de los transformadores de la infraestructura, de 30 MVA de potencia y que ya había acabado su vida útil, por otro de última generación y de la misma capacidad energética. Así mismo, también se ha renovado todo el aparato eléctrico asociado.

La empresa asegura que el nuevo transformador, "más allá de la mejora tecnológica, supone un notable refuerzo en la seguridad y la disponibilidad de la instalación y, de paso, de toda el área de la comarca y el mercado que alimenta". Hacen hincapié asimismo en la necesidad de "dar respuesta a puntas de consumo que pueda haber" tanto en verano como en invierno y de "atender, como no puede ser de otra manera, nuevos suministros que se generen en un futuro".

Así, la sustitución del transformador busca absorber puntas de demanda concretas, el consumo de nuevos clientes que lo soliciten y reforzar el incremento de demanda que pueda producirse en el futuro como consecuencia del aumento del uso de la electricidad producida a partir de energías renovables, según declara Endesa en su comunicado, "con el fin de reducir el uso de tecnologías que emitan CO₂, la solución más eficiente y lavable para conseguir la neutralidad de carbono que quiere conseguir la Unión Europea".